"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين

شهد العرض
المسرحي "كلّو مسموح" للنجمة اللبنانية كارول سماحة
مساء أمس حضوراً جماهيرياً ورسميّاً لافتاً، حيث امتلأت قاعة مسرح كازينو لبنان
بجمهورٍ كبير، تقدّمه وزير الإعلام
المحامي بول مرقص
، مستشارة وزير الإعلام الدكتورة إليسار ندّاف، الإعلاميتان المصريتان منى الشاذلي
ووفاء الكيلاني، إلى جانب الإعلامي كريستيان أوسي
وزوجته الإعلامية نعمة عازوري وشخصيات إعلامية وفنية بارزة.
استمرّ العرض لمدة ساعتين من الإبهار البصري والاستعراضات الخلّابة التي حازت على إعجاب الحضور، وتفاعلوا معها بحماسٍ وتصفيقٍ متواصلٍ، حيث يُعد "كلّو مسموح" أضخم إنتاج مسرحي غنائي في لبنان
، وهو مستوحى من رائعة Broadway العالمية Anything Goes، الحائزة على أكثر من 50 جائزة عالمية مرموقة.
وفي نهاية العرض حرص كلٌّ من مرقص
والشاذلي والكيلاني على التعبير عن
إعجابهم بالعمل المسرحي الاستعراضي المقدّم بمواصفات عالمية وتقديرهم لبطلته كارول سماحة
.
وتجدر الإشارة إلى أن ليلة السبت 17 أيار تشهد العرض الختامي لـ"كلو مسموح" على خشبة مسرح "كازينو
لبنان"، على أن تُعرَض المسرحية هذا الصيف ضمن أمسيتين في "مهرجانات بيت الدين
الدولية" في 23 و24 تموز
المقبل.
"كلّو مسموح The musical" من بطولة النجمة كارول سماحة، من كتابة وإخراج وبطولة روي الخوري
، ومن إنتاج نايله الخوري وشركة Pipeline Productions. ويشارك في العمل كوكبة من النجوم من بينهم فؤاد
يمين، جوي كرم، دوري
سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف وغيرهم.