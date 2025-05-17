"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين

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شهد المسرحي "كلّو مسموح" للنجمة مساء أمس حضوراً جماهيرياً ورسميّاً لافتاً، حيث امتلأت قاعة مسرح بجمهورٍ كبير، تقدّمه المحامي ، مستشارة وزير الإعلام الدكتورة إليسار ندّاف، الإعلاميتان المصريتان ووفاء الكيلاني، إلى جانب الإعلامي كريستيان وزوجته الإعلامية نعمة عازوري وشخصيات إعلامية وفنية بارزة.استمرّ العرض لمدة ساعتين من الإبهار البصري والاستعراضات الخلّابة التي حازت على إعجاب الحضور، وتفاعلوا معها بحماسٍ وتصفيقٍ متواصلٍ، حيث يُعد "كلّو مسموح" أضخم إنتاج مسرحي غنائي في ، وهو مستوحى من رائعة Broadway العالمية Anything Goes، الحائزة على أكثر من 50 جائزة عالمية مرموقة.وفي نهاية العرض حرص كلٌّ من والشاذلي والكيلاني على إعجابهم بالعمل المسرحي الاستعراضي المقدّم بمواصفات عالمية وتقديرهم لبطلته كارول .وتجدر الإشارة إلى أن ليلة السبت 17 أيار تشهد العرض الختامي لـ"كلو مسموح" على خشبة مسرح " لبنان"، على أن تُعرَض المسرحية هذا الصيف ضمن أمسيتين في "مهرجانات الدولية" في 23 و24 المقبل."كلّو مسموح The musical" من بطولة النجمة كارول سماحة، من كتابة وإخراج وبطولة روي ، ومن إنتاج نايله الخوري وشركة Pipeline Productions. ويشارك في العمل كوكبة من النجوم من بينهم يمين، جوي كرم، سمراني، نور حلو، شربل سمّور، نزيه يوسف وغيرهم.