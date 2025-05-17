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فنون ومشاهير

بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة.. وفاة المغني الشهير عن 31 عامًا!

Lebanon 24
17-05-2025 | 14:54
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توفي صباح اليوم السبت مغني الراب الفرنسي الشاب ويرينوي (الاسم الحقيقي: جيريمي بانا أوونا)، عن عمر يناهز 31 عامًا، داخل مستشفى لا بيتييه سالبيتريه في باريس، بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة ناجمة عن ارتفاع حاد في نسبة البوتاسيوم بالدم.
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ويرينوي، الذي نشأ في مدينة مونتروي شرق العاصمة، لمع نجمه منذ عام 2021، واستطاع خلال وقت قصير أن يُصبح أحد أبرز الأصوات المعبرة عن شباب الضواحي الفرنسية، من خلال كلمات مباشرة وصادقة لامست واقعهم.

حقق شهرة واسعة مع إطلاق ألبومه الأول "Carré" عام 2023، والذي تصدّر المبيعات في فرنسا، وتلاه ألبوم "Pyramide" في 2024، محققًا نجاحًا مماثلًا. كما أصدر في وقت سابق من هذا العام ألبومه الثالث "Diamant Noir" الذي لاقى رواجًا كبيرًا على منصات البث الرقمي.

تميّزت أعمال ويرينوي بالغوص في قضايا الهوية، والواقع الاجتماعي، والعنف، والأمل، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة وتقديرًا نقديًا كبيرًا. وقد تُوّج بجائزة "Flamme" لأفضل فنان صاعد في 2023، ليُثبت مكانته كأحد أهم وجوه الراب في فرنسا.

أثارت وفاته المفاجئة حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والمعجبين، مؤكدين أن صوته سيبقى حيًا في ذاكرة موسيقى الراب الفرنسية.
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