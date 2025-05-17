22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
6
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة.. وفاة المغني الشهير عن 31 عامًا!
Lebanon 24
17-05-2025
|
14:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي
صباح اليوم
السبت مغني الراب الفرنسي الشاب ويرينوي (الاسم الحقيقي:
جيريمي
بانا أوونا)، عن عمر يناهز 31 عامًا، داخل مستشفى لا بيتييه سالبيتريه في
باريس
، بعد تعرضه لسكتة قلبية وتنفسية مفاجئة ناجمة عن ارتفاع حاد في نسبة البوتاسيوم
بالدم
.
Advertisement
ويرينوي، الذي نشأ في مدينة مونتروي شرق العاصمة، لمع نجمه منذ عام 2021، واستطاع خلال وقت قصير أن يُصبح أحد أبرز الأصوات المعبرة عن شباب الضواحي
الفرنسية
، من خلال كلمات مباشرة وصادقة لامست واقعهم.
حقق شهرة واسعة مع إطلاق ألبومه الأول "Carré" عام 2023، والذي تصدّر المبيعات في
فرنسا
، وتلاه ألبوم "Pyramide" في 2024، محققًا نجاحًا مماثلًا. كما أصدر في وقت سابق من هذا العام ألبومه الثالث "Diamant Noir" الذي لاقى رواجًا كبيرًا على منصات البث الرقمي.
تميّزت أعمال ويرينوي بالغوص في قضايا الهوية، والواقع الاجتماعي، والعنف، والأمل، ما أكسبه قاعدة جماهيرية واسعة وتقديرًا نقديًا كبيرًا. وقد تُوّج بجائزة "Flamme" لأفضل فنان صاعد في 2023، ليُثبت مكانته كأحد أهم وجوه الراب في فرنسا.
أثارت وفاته المفاجئة حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني، حيث نعاه عدد كبير من الفنانين والمعجبين، مؤكدين أن صوته سيبقى حيًا في ذاكرة موسيقى الراب الفرنسية.
مواضيع ذات صلة
سقط على المسرح.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة قلبية مُفاجئة أثناء حفله (فيديو)
Lebanon 24
سقط على المسرح.. وفاة فنان شهير بعد تعرّضه لأزمة قلبية مُفاجئة أثناء حفله (فيديو)
18/05/2025 05:46:05
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إثر نوبة قلبية.. وفاة مفاجئة للشريك المؤسس لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات
Lebanon 24
إثر نوبة قلبية.. وفاة مفاجئة للشريك المؤسس لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات
18/05/2025 05:46:05
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة خطرة.. وفاة نجم شهير في عيد ميلاده عن عمر 39 عاما هذا ما حصل معه
Lebanon 24
تعرّض لإصابة خطرة.. وفاة نجم شهير في عيد ميلاده عن عمر 39 عاما هذا ما حصل معه
18/05/2025 05:46:05
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتيجة ازمة قلبية حادة.. وفاة ممثل سوري شاب عن 24 عامًا!
Lebanon 24
نتيجة ازمة قلبية حادة.. وفاة ممثل سوري شاب عن 24 عامًا!
18/05/2025 05:46:05
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لا تنخدعوا".. فضل شاكر يحذّر جمهوره فما القصة؟
Lebanon 24
"لا تنخدعوا".. فضل شاكر يحذّر جمهوره فما القصة؟
16:35 | 2025-05-17
17/05/2025 04:35:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مفاجئ في مهرجان كان: إصابة ضيف بطريقة غير متوقعة! (صور)
Lebanon 24
حادث مفاجئ في مهرجان كان: إصابة ضيف بطريقة غير متوقعة! (صور)
11:38 | 2025-05-17
17/05/2025 11:38:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين
Lebanon 24
"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين
10:38 | 2025-05-17
17/05/2025 10:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب نارين بيوتي... تعليق غريب من أحد متابعي عاصي الحلاني وهكذا ردّ الأخير (صورة)
Lebanon 24
بسبب نارين بيوتي... تعليق غريب من أحد متابعي عاصي الحلاني وهكذا ردّ الأخير (صورة)
09:18 | 2025-05-17
17/05/2025 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن سبب خلافه مع ندى أبو فرحات... ما علاقة ماغي بوغصن؟
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن سبب خلافه مع ندى أبو فرحات... ما علاقة ماغي بوغصن؟
08:50 | 2025-05-17
17/05/2025 08:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من قمة بغداد.. الصورة الرسمية الأولى للقادة العرب
Lebanon 24
من قمة بغداد.. الصورة الرسمية الأولى للقادة العرب
04:44 | 2025-05-17
17/05/2025 04:44:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
17/05/2025 12:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟
Lebanon 24
السحوبات قد تصل إلى 1000 دولار شهرياً.. هل ستُنفذ المصارف تعاميم مصرف لبنان؟
02:15 | 2025-05-17
17/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
Lebanon 24
انتكاسة بلدية "للوطني الحر" .. والانهيار يتسارع
11:01 | 2025-05-17
17/05/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
Lebanon 24
من هو المُستهدف بغارة طريق عدلون صباحاً؟ إليكم صورته وهويته
04:08 | 2025-05-17
17/05/2025 04:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:35 | 2025-05-17
"لا تنخدعوا".. فضل شاكر يحذّر جمهوره فما القصة؟
11:38 | 2025-05-17
حادث مفاجئ في مهرجان كان: إصابة ضيف بطريقة غير متوقعة! (صور)
10:38 | 2025-05-17
"كلو مسموح" لكارول سماحة الى مهرجانات بيت الدين
09:18 | 2025-05-17
بسبب نارين بيوتي... تعليق غريب من أحد متابعي عاصي الحلاني وهكذا ردّ الأخير (صورة)
08:50 | 2025-05-17
ممثل لبنانيّ يتحدّث عن سبب خلافه مع ندى أبو فرحات... ما علاقة ماغي بوغصن؟
08:24 | 2025-05-17
بعدما رفعت دعوى ضدّه... فارس اسكندر يردّ على صفاء سلطان بهذا الفيديو
فيديو
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو لـ"شابات جميلات" يسرقن في بيروت.. شاهدوا ماذا حصل
00:07 | 2025-05-17
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
18/05/2025 05:46:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24