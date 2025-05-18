تعرّض للخيانة مرتين وتم هجره في المرة الثالثة وفقد طفله.. فنان شهير يكشف العديد من أسرار حياته (فيديو)

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كشف الفنان المصري العديد من أسرار حياته الشخصية، مؤكداً انه تعرض في حياته للخيانة مرتين وأنه تم هجره في المرة الثالثة ودخل على إثرها المستشفى بمشكلة مزمنة في القلب، كاشفاً عن قصة ارتباطه بزوجته "منة" بعد تجارب وصفها بأنها "أسود من السواد".و قال حازم خلال لقائه في "فايق ورايق" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على " ": "لما شفت مراتي كان بعد ثلاث تجارب أسود من السواد، اتخانت مرتين ومرة اتسابت، كانت الدنيا بشعة".تابع حازم: "أنا دخلت المستشفى وحصلي مشكلة مزمنة في قلبي بسبب القصة دي، وصلت لمرحلة إن عندي حاجة اسمها عدم انتظام ضربات القلب".وأكمل: "المرة اللي اتسابت فيها هي دي اللي دخلت فيها المستشفى، مرة اتخانت وفي النص اتسابت وبعدين اتخانت، أنا زي ما أكون بآكل علقة، أول مرة اتخانت رد فعلي مكنتش متحكم في إحساسي وعصبي، كنت ساعتها صغير وابتديت بقى شكلي حلو وعملت أسناني ورحت الجيم وكنت بالنسبة للجيل بتاعي يتهافت عليَّ القلوب، وحسيت إن ليه بيحصل فيا كده".وعن قصة تعارفه بزوجته قال: "ظهرت لي "منة" مراتي من وسط الضلمة، أنا اتجوزت وأنا عندي 24 سنة وكنت بعمل كل اللي في إيدي عشان اتجوز، هي تأثيرها عليَّ كان إيجابي، لما شفتها أنا كنت مش كويس نفسياً وكان عندي مشاكل كتير جدًا، اتقفت معاها وقلت لها أنا في اللحظة دي معيش فلوس بس عايز أقابل مامتك، ودا كان بعد سبعة أيام من لما شفتها أول مرة، بعد عشرة أيام قابلت مامتها وقلت لها إني لا أملك شيء، أنا لو ربنا كرمني بكرا بحاجة هخطب بعد بكرا، ولو بعده كرمني بحاجة هتجوز بعد بكرة، وهي اعتبرتني زي ابنها".وحكى عن ابنه "يونس" الذي توفي بعد 13 يومًا من ولادته، قال: "الحمد لله عمري ما دخلت في الحتة إن كاره اللي حصل أو متضايق من اللي حصل بالعكس، بعد أربعة شهور جواز ومكنش في شغل مراتي كانت حامل، قلت الولد برزقة، الدنيا كانت كويسة لحد الشهر الخامس رحنا للدكتورة وشافت حاجة وهي مكنش عندها طريقة للتواصل صح قالت المعلومة بشكل مرعب قالت: "إحنا محتاجين نعمل فحص للقلب"، سألتها ليه قالت "خير"، "منة" مراتي قلقت ومامتها، وعملنا "الإيكو" واكتشفنا إن فيه غرفة من غرف القلب مش شغالة، لغاية اللحظة دي معندناش مشكلة لأن بينتشر في جسمه من قلب الأم مش من قلبه هو، حاولت إني اسحب الموضوع ناحيتي لأن كان في مكالمة ناس في بلغوني بشكل رسمي إن في الحالة زي دي الموضوع مش بيكمل".وتابع: "أنا بقيت بطمن "منة" مراتي وأن الموضوع هيظبط، مكنتش عارف أواجهها وأقولها، دا غير أن هي كان ممكن تتعرض للخطر، كلمت حد من وسألته أعمل إيه، قالي إن مسموح أن ننزل الطفل لكن لما بدأت اسأل لقيت أن في خطر على حياة "منة" مراتي فقلت لأ، وكان عندي مشكلة إني أبقى قاعد قعدة زي دي وأحكي وهو خلصان في الشهر الخامس ولا السادس، كان هيطاردني كابوس طب ما أنت متعرفش ما ربنا كان ممكن يحط فيه معجزة، ربنا قادر على كل شيء".وأكمل حازم حكايته: "بعد الولادة كانت أصعب بكتير أنا بشكر دكتور من مستشفى مجدي يعقوب، "يونس" عمل عملية بعد ست ساعات من الولادة، "منة" كانت فاكرة أن "يونس" في الحضانة في المستشفى اللي هي موجودة فيها، ومتعرفش أن هو راح مستشفى تانية خالص، عمل أول عملية محاولة يفتحوا الحتة دي وفعلا فتحت والدكتور قالي إن دي خطوة مهمة، 13 يوم وكانوا طوال جدا عليّ لأني مكنتش بنام، لكن مع الأسف كنا اتأخرنا العضلة دي كانت لازم تشتغل قبل ما يتولد عشان تقدر تضخ الدم وتبقى قوية وهي مكنتش قوية، مع اليوم الـ13 كان لازم يعمل عملية تانية، دخل عمل العملية دي وفضل قاعد فيها أربع ساعات وخرج الدكتور وزي مشاهد الأفلام الدكتور قالي تعالى إحنا حاولنا لكن في آخر العملية كان أن هو مش هيكمل الجسم كان بينهار".واختتم حازم إيهاب كلامه: "كانت صدمة وربنا يجعله شفيعا لينا، في الأول أنا كنت منهار وأنا كنت صدقت أن هو هيكون موجود وهحضر سريره، لكن الحمد لله انتهت الحدوتة بسرعة ودا كرم من ربنا في ناس بتقعد أكتر".(لها)