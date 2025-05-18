"بحبك جدًا ووحشتني"... ممثلة شهيرة تعايد عادل إمام بهذه الطريقة

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ونشرت صورة تجمعها بالزعيم من فيلم السفارة في الذي جمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "مش إنت عيد ميلادك النهاردة، كل سنة وإنت طيب يا زعيم… بحبك جدًا ووحشتني ، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة ".يُذكر أن الزعيم عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الخامس والثمانين، وسط احتفاء واسع من جمهوره ومحبيه، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي أثرت السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وجعلته من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي.