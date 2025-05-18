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فنون ومشاهير
"بحبك جدًا ووحشتني"... ممثلة شهيرة تعايد عادل إمام بهذه الطريقة
Lebanon 24
18-05-2025
|
06:00
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حرصت الممثلة
داليا البحيري
على تهنئة الزعيم
عادل إمام
بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق 17 أيار من كل عام.
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ونشرت صورة تجمعها بالزعيم من فيلم السفارة في
العمارة
الذي جمعهما، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعلّقت عليها قائلة: "مش إنت عيد ميلادك النهاردة، كل سنة وإنت طيب يا زعيم… بحبك جدًا ووحشتني
أوي أوي
، ربنا يخليك لينا ويديك الصحة
يا حبيبي
".
يُذكر أن الزعيم عادل إمام احتفل أمس بعيد ميلاده الخامس والثمانين، وسط احتفاء واسع من جمهوره ومحبيه، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة التي أثرت السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وجعلته من أبرز نجوم الفن في الوطن العربي.
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