هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

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قامت الفنانة بإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان "لما سألوه عليا"، معلنة من خلالها عن عودة فنية طال انتظارها بعد غياب استمر منذ إصدار ألبومها الأخير "الحكاية" عام 2008.وتُشكّل هذه العودة محطة مميزة لنجمة " " بنسخته العربية، خصوصاً أنها تأتي بلهجة واضحة وتعاون مع نخبة من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى العربية.وتعاونت مع الشاعر هاني الصغير، والملحن ، بينما تولى إعادة الإنتاج الموسيقي اسبر حداد، والعمل من إخراج باسل ، تحت إشراف بصري من طارق قضماني.اللافت أن أغنية "لما سألوه عليا" هي من إنتاج نانسي الخاص، في خطوة تعبّر عن إصرارها على الاستقلالية الفنية، وحرصها على تقديم عمل يعبّر عن شخصيتها الفنية ورؤيتها الخاصة. (لها)