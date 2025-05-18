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فنون ومشاهير

هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

Lebanon 24
18-05-2025 | 23:22
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قامت الفنانة السورية نانسي زعبلاوي بإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان "لما سألوه عليا"، معلنة من خلالها عن عودة فنية طال انتظارها بعد غياب استمر منذ إصدار ألبومها الأخير "الحكاية" عام 2008.
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وتُشكّل هذه العودة محطة مميزة لنجمة برنامج المواهب "سوبر ستار" بنسخته العربية، خصوصاً أنها تأتي بلهجة مصرية واضحة وتعاون مع نخبة من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى العربية.

وتعاونت نانسي مع الشاعر هاني الصغير، والملحن خالد البكري، بينما تولى إعادة الإنتاج الموسيقي اسبر حداد، والعمل من إخراج باسل رضوان، تحت إشراف بصري من طارق قضماني.

اللافت أن أغنية "لما سألوه عليا" هي من إنتاج نانسي الخاص، في خطوة تعبّر عن إصرارها على الاستقلالية الفنية، وحرصها على تقديم عمل يعبّر عن شخصيتها الفنية ورؤيتها الخاصة. (لها)
 
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