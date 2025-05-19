أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)

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في فيديو مصور، ناشدت "لينيت" الرئيس وزوجته لأنها تشعر بأن حياتها في خطر ومهددة في أي لحظة.وعمت شوارع إسطنبول احتجاجات بالقرب من مكان إحياء لينيت لحفل لها، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بوجودها في ، سيما بعد وصفها لعناصر حركة " " بالقتلة، الأمر الذي أجبرها على إلغاء حفلها، وغادرت بسرية من باب خلفي في مكان الحفل، بينما توجهت مئات من عناصر الأمن إلى المنطقة وفرقت المتظاهرين ومنعت آخرين من الوصول لمكان التجمع.وقال لينيت في المقطع المصور: "أتوسل إليكم سيادة الرئيس والسيدة أن تدعماني، فأنا مواطنة تركية وفنانة لم أعتمد إلا على فني، أرجوكم أوقفوا هذا الظلم". (إرم نيوز)