Advertisement

فنون ومشاهير

أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2025 | 00:23
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في فيديو مصور، ناشدت المغنية التركية الإسرائيلية "لينيت" الرئيس التركي وزوجته لأنها تشعر بأن حياتها في خطر ومهددة في أي لحظة.
Advertisement

وعمت شوارع إسطنبول احتجاجات بالقرب من مكان إحياء لينيت لحفل لها، ورفع المتظاهرون لافتات تندد بوجودها في تركيا، سيما بعد وصفها لعناصر حركة "حماس" بالقتلة، الأمر الذي أجبرها على إلغاء حفلها، وغادرت بسرية من باب خلفي في مكان الحفل، بينما توجهت مئات من عناصر الأمن إلى المنطقة وفرقت المتظاهرين ومنعت آخرين من الوصول لمكان التجمع.

وقال لينيت في المقطع المصور: "أتوسل إليكم سيادة الرئيس والسيدة أمينة أردوغان أن تدعماني، فأنا مواطنة تركية وفنانة لم أعتمد إلا على فني، أرجوكم أوقفوا هذا الظلم". (إرم نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
أطلت مُنهارة وتبكي.. فنانة سورية تروي ماذا حصل مع عائلتها في الساحل وتتهم "جماعة" الرئيس الشرع!
lebanon 24
19/05/2025 09:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أطلت في فيديو وهي تبكي... ماذا كشفت نادين نجيم؟
lebanon 24
19/05/2025 09:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نادين نجيم تُعلّق على الفيديو الذي أطلت فيه وهي "تبكي"... هل كانت "وحيدة"؟
lebanon 24
19/05/2025 09:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلت من دون زوجها.. زوجة جورج كلوني اللبنانية الأصل بمفردها في مهرجان كان وتُثير الجدل (صور)
lebanon 24
19/05/2025 09:33:42 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:22 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:49 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:59 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:09 | 2025-05-19
23:22 | 2025-05-18
14:49 | 2025-05-18
09:59 | 2025-05-18
08:08 | 2025-05-18
06:00 | 2025-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24