مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟

#وائل_كفوري تزوّج سرّاً من حبيبته #شانا_عبّود منذ أشهر، وهما بانتظار طفلهما الأوّل 👶. الزواج والحمل تمّا بعيداً عن الإعلام بطلب من وائل واحتراماً لرغبة شانا 🤐❤️. الخبر يُعدّ مفاجأة كبرى في الوسط الفني اللبناني 🎤🇱🇧، والجمهور يترقّب إعلان وائل الرسمي 🕵️♂️📢. pic.twitter.com/hJhMVtWsuC
— Charbelitta.official (@CharbelittaOfcl) May 18, 2025
#وائل_كفوري تزوّج سرّاً من حبيبته #شانا_عبّود منذ أشهر، وهما بانتظار طفلهما الأوّل 👶. الزواج والحمل تمّا بعيداً عن الإعلام بطلب من وائل واحتراماً لرغبة شانا 🤐❤️. الخبر يُعدّ مفاجأة كبرى في الوسط الفني اللبناني 🎤🇱🇧، والجمهور يترقّب إعلان وائل الرسمي 🕵️♂️📢. pic.twitter.com/hJhMVtWsuC
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A post shared by أنجيلا بشارة (@angela_bechara_)
A post shared by أنجيلا بشارة (@angela_bechara_)