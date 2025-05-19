مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟

كشفت إحدى الصفحات الفنية عبر " " ان الفنان تزوج سرا قبل أشهر من حبيبته ، وان الأخيرة حامل بطفلهما الأول.

#وائل_كفوري تزوّج سرّاً من حبيبته #شانا_عبّود منذ أشهر، وهما بانتظار طفلهما الأوّل 👶. الزواج والحمل تمّا بعيداً عن الإعلام بطلب من وائل واحتراماً لرغبة شانا 🤐❤️. الخبر يُعدّ مفاجأة كبرى في الوسط الفني اللبناني 🎤🇱🇧، والجمهور يترقّب إعلان وائل الرسمي 🕵️‍♂️📢. pic.twitter.com/hJhMVtWsuC — Charbelitta.official (@CharbelittaOfcl) May 18, 2025 Advertisement

الا ان مكتب الفنان وائل أو مصادر مقربة منه لم ترد بعد على هذه الأخبار، وبالتالي لا يمكن تأكيد الخبر أو نفيه.



وكانت ابنة وائل الصُغرى ميلانا قد احتفلت مؤخرا بالمناولة الأولى، ونشرت والدتها السيدة صورا من المناسبة عبر حسابها على انستغرام.

ولفتت الطفلة الأنظار في أول ظهور لها بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدها الذي يبدو أنه لم يتواجد في الحفل الذي تلى المناسبة .