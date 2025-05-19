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فنون ومشاهير

مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟

Lebanon 24
19-05-2025 | 04:23
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كشفت إحدى الصفحات الفنية عبر "انستغرام" ان الفنان وائل كفوري تزوج سرا قبل أشهر من حبيبته شانا عبود، وان الأخيرة حامل بطفلهما الأول.
 
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الا ان مكتب الفنان وائل كفوري أو مصادر مقربة منه لم ترد بعد على هذه الأخبار، وبالتالي لا يمكن تأكيد الخبر أو نفيه. 

وكانت ابنة وائل الصُغرى ميلانا قد احتفلت مؤخرا بالمناولة الأولى، ونشرت والدتها السيدة انجيلا بشارة صورا من المناسبة عبر حسابها على انستغرام.
 
ولفتت الطفلة الأنظار في أول ظهور لها بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدها الذي يبدو أنه لم يتواجد في الحفل الذي تلى المناسبة الدينية.

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