Advertisement

فنون ومشاهير

ردّ ناريّ... هكذا علّقت باميلا الكيك على تصريح فنانة لبنانيّة!

Lebanon 24
19-05-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1362699-638832551079418038.png
Doc-P-1362699-638832551079418038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علقت الممثلة باميلا الكيك على تصريح الفنانة مي حريري، الذي أشارت فيه إلى أنها لا تعرف الكيك "بسبب إستقرارها في لندن لـ7 سنوات".
Advertisement
وقالت باميلا: "lol"، كما نشرت فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" من مشهد من مسلسل "كريستال" قالت فيه للممثلة ستيفاني عطاالله: "غبية؟ هبلة؟ والله لارجع ربيكي مرة تانية يا فاي، أنا رح ربيكي على ايديي". (رصد لبنان 24)
 
 
مواضيع ذات صلة
باميلا الكيك بتصريح ناريّ عن "ممثلاث لبنانيّات": خربوا الدراما واختفوا
lebanon 24
19/05/2025 18:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما أخطأت بإسمها... هكذا علّقت نادين نجيم على زلّة لسان فنانة لبنانيّة بارزة
lebanon 24
19/05/2025 18:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
طلب منها ألّا ترحل.. باميلا الكيك تعترف بحبها في لحظة ضعف لممثل سوري (فيديو)
lebanon 24
19/05/2025 18:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
lebanon 24
19/05/2025 18:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2025-05-19
10:17 | 2025-05-19
09:27 | 2025-05-19
08:44 | 2025-05-19
07:46 | 2025-05-19
07:20 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24