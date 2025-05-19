ردّ ناريّ... هكذا علّقت باميلا الكيك على تصريح فنانة لبنانيّة!

علقت الممثلة على تصريح الفنانة ، الذي أشارت فيه إلى أنها لا تعرف الكيك "بسبب إستقرارها في لـ7 سنوات".

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وقالت باميلا: "lol"، كما نشرت فيديو عبر خاصية " " عبر حسابها على " " من مشهد من مسلسل "كريستال" قالت فيه للممثلة : "غبية؟ هبلة؟ والله لارجع ربيكي مرة تانية يا فاي، أنا رح ربيكي على ايديي". (رصد 24)