إتّهامات خطيرة... زوجة فنان لبنانيّ شهير تشنّ هجوماً قويّاً عليه وهذا ما زعمته (فيديو)

قالت لينا زرقط زوجة الفنان إنّها "من دون منزل منذ سنوات".

وزعمت زرقط قائلة: "كنت حسّ انو سقطت مرتين، ما كانت روح عند حكيم صراحة".

وادعت قائلة: "لما كون انا وياك بالفندق بستغرب، شو يعني انك تجيب معك مياه من البيت؟ شو يعني يحكمني نزيف ما اشرب مياه وانا كنت عم بستقصد إحبل بهيدا اليوم، وكان بدي جيب ولد منك وهيدا حقي الطبيعي والشرعي، زواج سري ام علني كان حقي الطبيعي".

وتابعت: "انا بشوفك نرجسي وحبيتك بس حبيت غيّر هيدا المايز يلي فيك".