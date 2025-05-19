Advertisement

فنون ومشاهير

إتّهامات خطيرة... زوجة فنان لبنانيّ شهير تشنّ هجوماً قويّاً عليه وهذا ما زعمته (فيديو)

Lebanon 24
19-05-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1362753-638832613052788222.jpg
Doc-P-1362753-638832613052788222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت لينا زرقط زوجة الفنان مايز البياع إنّها "من دون منزل منذ سنوات".
 
 
وزعمت زرقط قائلة: "كنت حسّ انو سقطت مرتين، ما كانت روح عند حكيم صراحة".
 
 
وادعت قائلة: "لما كون انا وياك بالفندق بستغرب، شو يعني انك تجيب معك مياه من البيت؟ شو يعني يحكمني نزيف من بعد ما اشرب مياه وانا كنت عم بستقصد إحبل بهيدا اليوم، وكان بدي جيب ولد منك وهيدا حقي الطبيعي والشرعي، زواج سري ام علني كان حقي الطبيعي".
 
 
وتابعت: "انا بشوفك نرجسي وحبيتك بس حبيت غيّر هيدا المايز يلي فيك". 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كانت متزوجة قبله وهي أم لابنتين.. فنان لبناني شهير يحتفل بعيد ميلاد زوجته الحسناء (فيديو)
lebanon 24
19/05/2025 18:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"فرّ" من الجيش.. فنان لبناني شهير يكشف تفاصيل عن حياته وهذا ما قاله عن فضل شاكر (فيديو)
lebanon 24
19/05/2025 18:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إنفصل عن زوجته بعد سنتين من الزواج.. فنان لبنانيّ يعيش قصّة حبّ جديدة وهذا ما قاله عن حبيبته
lebanon 24
19/05/2025 18:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يُهدّد زوجته السابقة خلال بثّ مباشر: الأمر خرج عن السيطرة
lebanon 24
19/05/2025 18:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:13 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-05-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:30 | 2025-05-19
10:17 | 2025-05-19
09:27 | 2025-05-19
08:44 | 2025-05-19
07:46 | 2025-05-19
06:13 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24