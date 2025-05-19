المبلغ الكبير... إتّهام بالنصب يطال إبنتيّ فنان راحل شهير

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وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على شراء قطعة أرض مملوكة للشقيقتين في منطقة نزلة البطران في الهرم مقابل 31 مليونًا و500 ألف جنيه.



وأوضح مقدم البلاغ أنه سدد مبلغ مليون جنيه كعربون لحجز الأرض، على أن يتم دفع باقي المبلغ عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية. تقدّم مساعد مهندس زراعي ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ أول، اتهم فيه مي وسارة، ابنتي الفنان المصري الراحل ، بالاستيلاء على مبلغ مليون جنيه كمقدم لشراء قطعة أرض دون إتمام البيع أو إعادة المبلغ.وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على شراء قطعة أرض مملوكة للشقيقتين في منطقة نزلة البطران في الهرم مقابل 31 مليونًا و500 ألف جنيه.وأوضح مقدم البلاغ أنه سدد مبلغ مليون جنيه كعربون لحجز الأرض، على أن يتم دفع باقي المبلغ عند الانتهاء من الإجراءات الرسمية.

لكن وفقًا لأقواله، فوجئ بتراجع مي وسارة عن إتمام الصفقة دون إبداء أسباب واضحة، ورفضهما إعادة المقدم، ما اعتبره إخلالًا بالعقد وتصرفًا غير قانوني، دفعه للجوء إلى الشرطة. (ارم نيوز)