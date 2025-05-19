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فنون ومشاهير

تصاميم لبنانية تتوّج نجمات العالم في مهرجان "كان" (صور)

Lebanon 24
19-05-2025 | 23:00
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كالعادة، لم يكن مهرجان "كان" السينمائي مجرد تظاهرة فنية، بل تحوّل إلى عرض مبهر للأزياء، حيث اختطفت تصاميم المصممين اللبنانيين الأضواء وأثبتت أن بيروت لا تزال عاصمة للأناقة العالمية. من إيلي صعب إلى زهير مراد ونيكولا جبران وطوني ورد، تصدّر اللبنانيون المشهد، وزيّنوا النجمات العالميات بأجمل ما أبدعته أنامل الشرق.
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وتألقت النجمة العالمية إيفا لونغوريا بفستان من توقيع إيلي صعب، جاء بلونه البترولي المزيّن بالترتر البرّاق، وبقصّة أنثوية باذخة تعكس أسلوب المصمم الذي لطالما جسّد الفخامة الشرقية بأسلوب عصري. كذلك أطلت هايدي كلوم بتصميم ساحر من صعب، حمل مزيجًا آسرًا من الزهري البنفسجي والفضي، مع أكمام منسدلة لمست قلب الرومانسية.
 
أما العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو اختارت فستانًا زمرديًا مذهلًا من زهير مراد، تميّز بشق جانبي وأكمام منفصلة أضفت حركة وجرأة ملكية. فيما ماريا بورخيس فخاضت تجربة اللون الأحمر الناري في تصميم مراد، مع خطوط حادة تؤكد قوّة حضوره على المسرح العالمي. رزان جمّال بدورها تألقت بفستان أحمر داكن من توقيع زهير، مطرّز بفنّ عالي ومفتوح من الصدر والخصر بأسلوب يجمع بين الجرأة والرقيّ.
 
رزان جمّال بفستان زهير مراد
 
 
كما قدّمت العارضة إيزابيلي فونتانا لوحة فنية حيّة بفستان من نيكولا جبران، حمل الطابع الدرامي بامتياز مع لون شامباني وتفاصيل مترفة تشهد على حرفية هذا المصمم اللبناني في تحويل القماش إلى قصة تُروى.

وبرؤية فنية تجسّد الأنوثة والهيبة، ألبس باولا توراني تصميمًا مميزًا جمع بين سترة كروشيه ناعمة وتنورة زرقاء منتفخة. أما النجمة الكبيرة يسرا، فاختارت من طوني ورد فستانًا أسود ملكيًا بياقة ضخمة تلفّ الكتفين، جسّد مكانتها وأسلوبه المترف الذي يجمع الكلاسيكية بلمسة عصرية.
 
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يسرا بفستان طوني ورد
 
هيدي كلوم بفستان من إيلي صعب
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