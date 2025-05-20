هل مُنعت شيرين عبد الوهاب من الغناء داخل مصر؟

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انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة تزعم صدور قرار بمنع الفنانة من إحياء حفلات غنائية داخل مصر، ما أثار جدلًا واسعًا عبر .وفي هذا السياق، نفى المجد، سكرتير نقابة الموسيقيين، لـ"فوشيا" قيام النقابة بإصدار أي قرار بهذا الشأن، مؤكدًا أن ما يُثار عار تمامًا من الصحة ولا أساس له من الواقع.على صعيد فني، شاركت أخيرًا بصوتها في مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض خلال موسم 2025، فقد استعان المخرج بعدد من أغنياتها ضمن أحداث العمل.(فوشيا)