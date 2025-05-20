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فنون ومشاهير
هل مُنعت شيرين عبد الوهاب من الغناء داخل مصر؟
Lebanon 24
20-05-2025
|
01:26
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انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة تزعم صدور قرار بمنع الفنانة
المصرية
شيرين عبد الوهاب
من إحياء حفلات غنائية داخل مصر، ما أثار جدلًا واسعًا عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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وفي هذا السياق، نفى
أحمد أبو
المجد، سكرتير نقابة الموسيقيين، لـ"فوشيا" قيام النقابة بإصدار أي قرار بهذا الشأن، مؤكدًا أن ما يُثار عار تمامًا من الصحة ولا أساس له من الواقع.
على صعيد فني، شاركت
شيرين
أخيرًا بصوتها في مسلسل "إخواتي"، الذي عُرض خلال موسم
دراما رمضان
2025، فقد استعان المخرج
محمد شاكر خضير
بعدد من أغنياتها ضمن أحداث العمل.(فوشيا)
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