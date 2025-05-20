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فنون ومشاهير

هيفا وهبي ترفع دعوى قضائية في مصر.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-05-2025 | 03:09
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رفعت الفنانة هيفا وهبي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد نقابة الموسيقيين في مصر اعتراضًا على قرار النقابة الصادر في 16 آذار الماضي بمنعها من الغناء داخل البلاد، بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق، خالد التهامي.
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وفي تطور للأحداث طلب المحامي الدكتور هاني سامح بتدخل في القضية، مطالبًا بإلغاء قرار منع هيفا من الغناء في مصر وعزل النقيب مصطفى كامل من منصبه، وتشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

وأشار سامح في طلبه الى أن قرارات النقيب تعكس ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مستندًا الى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.

وقد قررت الدائرة الثالثة بمفوضي مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة 25 أيار الجاري.

تجدر الإشارة الى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، حيث أكدت مصادر من داخل النقابة عدم ورود أي إنذار بهذا الأمر الى النقابة، في حين أكدت مصادر أخرى أن هيفا لم تطلب عزل النقيب وإنما طلبت فقط إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.(لها)
 
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