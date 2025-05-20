هيفا وهبي ترفع دعوى قضائية في مصر.. إليكم التفاصيل

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رفعت الفنانة دعوى قضائية أمام ضد نقابة الموسيقيين في مصر اعتراضًا على قرار النقابة الصادر في 16 آذار الماضي بمنعها من الغناء داخل البلاد، بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق، .وفي تطور للأحداث طلب المحامي الدكتور بتدخل في القضية، مطالبًا بإلغاء قرار منع من الغناء في مصر وعزل النقيب من منصبه، وتشكيل لجنة من لإدارة النقابة.وأشار سامح في طلبه الى أن قرارات النقيب تعكس ممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مستندًا الى المادتين 65 و67 من المصري، وأحكام التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.وقد قررت بمفوضي مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة 25 أيار الجاري.تجدر الإشارة الى أن هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، حيث أكدت مصادر من داخل النقابة عدم ورود أي إنذار بهذا الأمر الى النقابة، في حين أكدت مصادر أخرى أن هيفا لم تطلب عزل النقيب وإنما طلبت فقط إلغاء قرار منعها من الغناء في مصر.(لها)