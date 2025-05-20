بطل مسلسل "اش اش" الشهير يعتذر عن عدم العمل مع يسرا.. ما السبب؟

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في خطوة غير متوقعة، فاجأ الفنان المصري صناع عمل فيلم " لما"، بطولة يسرا قبل تصوير أول مشاهد العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ومن تأليف كيرو أيمن وإخراج .وجاءت مفاجأة المصري غير سارة، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في الفيلم، وأكدت منتجة الفيلم أنهم حاليًا يواصلون ترشيح والتعاقد مع بطل آخر بديلًا له.وعلمت "لها" أن سبب اعتذار ماجد المصري عن عدم المشاركة في فيلم "الست لما" هو انشغاله خلال الفترة الحالية في عمل جديد يحضر له، وأن التضارب في أوقات التصوير دفعه للاعتذار."الست لما" بطولة يسرا، انتصار، درة، ، سامي، ، وآخرين.يُذكر أن يسرا غابت عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي وكان آخر أعمالها مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، الذي عرض في 2023 . (لها)