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فنون ومشاهير
بطل مسلسل "اش اش" الشهير يعتذر عن عدم العمل مع يسرا.. ما السبب؟
Lebanon 24
20-05-2025
|
03:16
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في خطوة غير متوقعة، فاجأ الفنان المصري
ماجد المصري
صناع عمل فيلم "
الست
لما"، بطولة يسرا قبل تصوير أول مشاهد العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ومن تأليف كيرو أيمن وإخراج
خالد أبو غريب
.
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وجاءت مفاجأة المصري غير سارة، حيث اعتذر عن عدم المشاركة في الفيلم، وأكدت
ندى السبكي
منتجة الفيلم أنهم حاليًا يواصلون ترشيح والتعاقد مع بطل آخر بديلًا له.
وعلمت "لها" أن سبب اعتذار ماجد المصري عن عدم المشاركة في فيلم "الست لما" هو انشغاله خلال الفترة الحالية في عمل جديد يحضر له، وأن التضارب في أوقات التصوير دفعه للاعتذار.
"الست لما" بطولة يسرا، انتصار، درة،
ياسمين رئيس
،
دنيا
سامي،
رانيا منصور
،
محمود البزاوي
وآخرين.
يُذكر أن يسرا غابت عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي وكان آخر أعمالها مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"، الذي عرض في
رمضان
2023 . (لها)
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