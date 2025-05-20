شقيقة سعاد حسني تفتح النار على أسرة عبد الحليم حافظ.. إليكم السبب (فيديو)

Advertisement

فتحت جيهان شقيقة الفنانة الراحلة النار على أسرة الفنان الراحل ، مؤكدةً أنها لا تسعى خلف ميراث "العندليب " حتى تعمد أسرته لتشويه سمعة شقيقتها ونفي زواجهما.وعلّقت شقيقة "السندريلا" على الخطاب الذي نشره ورثة عبد ، مؤكدةً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" الذي تقدّمه عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن منير مطاوع أجرى حديثاً معها في ، وأكدت له صحة زواجها من حافظ، وأنها كانت تخفي هذا الزواج، والكاتب كتب في كتابه عن زواج سعاد وحليم، وفعل مثله الكاتب .وتابعت جيهان أن أختها سعاد حسني وضعت عقد زواجها من عبد الحليم حافظ في خزنتها، واكتشفت أسرتها الأمر بعد وفاتها، ولكن ورثة عبد الحليم حافظ قالوا إن عقد الزواج مزوّر، والجواب الذي نشره ورثة "العندليب الأسمر" لم يكن بخط "السندريلا"، ولم يقتنعوا بما كان مكتوباً في الورقة نظراً لقِدمها.وأشارت جيهان إلى أن سعاد حسني لم تحب في حياتها إلا مرتين، في المرة الأولى أحبّت عبد الحليم حافظ ثم المخرج ، وكانت على علاقة قوية بـ"العندليب الأسمر" حتى يوم وفاته، وأسرة "السندريلا" لم تطالب بميراثها من عبد الحليم حافظ لكي ينشر ورثته جواباً مزيفاً ويدّعوا أنه بخط يدها لتشويه صورتها.