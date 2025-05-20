فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له

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أوقفت الفنانة حفلها الموسيقيّ الأخير في نيفادا، لتوجّه كلاماً مباشراً بلهجة حادة إلى معجب في القاعة، متهمة إياه بإرسال رسائل خاصة إلى زوجها الممثل .وكانت كاتي تُحيي حفلها ضمن جولتها العالمية "Lifetimes" حين توقفت فجأة عند إحدى الأغاني لتجلس على ركبتيها وتنظر مباشرة إلى المعجب، مهددة بطرده.ووجهت له كلاماً حاداً قائلة: "أعرف سبب وجودك هنا، إذا استمريت في مراسلة زوجي، سأضطر لإخراجك من الحفل"، ثم أضافت بنبرة أكثر جدية: "أنا زوجته، وهو لي، فاصنع لنفسك حياة أخرى". (الامارات 24)