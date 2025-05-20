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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:11
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أوقفت الفنانة كاتي بيري حفلها الموسيقيّ الأخير في نيفادا، لتوجّه كلاماً مباشراً بلهجة حادة إلى معجب في القاعة، متهمة إياه بإرسال رسائل خاصة إلى زوجها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.
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وكانت كاتي بيري تُحيي حفلها ضمن جولتها العالمية "Lifetimes" حين توقفت فجأة عند إحدى الأغاني لتجلس على ركبتيها وتنظر مباشرة إلى المعجب، مهددة بطرده.

ووجهت له كلاماً حاداً قائلة: "أعرف سبب وجودك هنا، إذا استمريت في مراسلة زوجي، سأضطر لإخراجك من الحفل"، ثم أضافت بنبرة أكثر جدية: "أنا زوجته، وهو لي، فاصنع لنفسك حياة أخرى". (الامارات 24)
 
 
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