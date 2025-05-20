مُصاب بمرض السرطان... فنان قدير في المستشفى: هذه أصعب لحظات حياتي

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تحدث الفنان عن تفاصيل مؤلمة في صراعه المتكرر مع مرض السرطان، حيث يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.وقال في مقابلة من داخل المستشفى إنّه "لا يحبّ المرض، وأنّ أصعب لحظات حياته هي عندما لا يستطيع جلب كوب من الشاي"، وأضاف: "أشفق على نفسي". (ارم نيوز)