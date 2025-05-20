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فنون ومشاهير

مُصاب بمرض السرطان... فنان قدير في المستشفى: هذه أصعب لحظات حياتي

Lebanon 24
20-05-2025 | 10:49
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تحدث الفنان القدير صبري عبد المنعم عن تفاصيل مؤلمة في صراعه المتكرر مع مرض السرطان، حيث يخضع للعلاج في أحد المستشفيات.
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وقال في مقابلة من داخل المستشفى إنّه "لا يحبّ المرض، وأنّ أصعب لحظات حياته هي عندما لا يستطيع جلب كوب من الشاي"، وأضاف: "أشفق على نفسي". (ارم نيوز)
 
 
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