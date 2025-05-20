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فنون ومشاهير

"من بعدك"... فنانة لبنانية تطلق عملًا جديدًا (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2025 | 13:45
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أطلقت الفنانة اللبنانية عبير نعمة أغنيتها الجديدة بعنوان "من بعدك" عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب.
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العمل من كلمات وألحان جاد عبيد، الذي تولّى أيضًا الإنتاج الموسيقي، بينما أخرج الكليب رافي طنوس، وجاء من إنتاج Cinemagic.
 
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