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فنون ومشاهير
"من بعدك"... فنانة لبنانية تطلق عملًا جديدًا (فيديو)
Lebanon 24
20-05-2025
|
13:45
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أطلقت الفنانة
اللبنانية
عبير نعمة
أغنيتها الجديدة بعنوان "من بعدك" عبر قناتها الرسمية على منصة
يوتيوب
.
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العمل من كلمات وألحان جاد عبيد، الذي تولّى أيضًا الإنتاج الموسيقي، بينما أخرج الكليب رافي
طنوس
، وجاء من إنتاج Cinemagic.
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