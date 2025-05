شاركْت ، دوقة ساسكس، عبر حسابها في "إنستغرام" مجموعة صور عائلية نادرة احتفالًا بمرور سبع سنوات على زواجها من الأمير هاري، موثقةً مراحل مختلفة من حياتهما المشتركة.

تصدرَت إحدى الصور المنشورة لوحة معلقة تضم لقطات حميمة للعائلة، بينها صورة تظهر بطن أثناء الحمل، وصورة لابنهما الأمير وهو يُقبّل شقيقته الصغيرة ليليبيت.



ومن بين الصور أيضًا صورة بالموجات فوق الصوتية تُظهر آرتشي في رحم والدته، ما أضفى بُعدًا شخصيًّا على اللحظة. وقد أُرفق المنشور بأغنية "I’m Gonna Be (500 Miles)" لفرقة The Proclaimers، وكتبت ميغان معلِّقة: "سبع الزواج، وحكايات لا تُحصى. شكرًا لكل من ساندنا، قريبًا كان أم بعيدًا، على المحبة والدعم في قصة حبنا. ذكرى سعيدة للجميع!"



استعرضت الصور محطات من ميغان وهاري، بدايةً من لقائهما الأول في عام 2016، ثم رحلتهما إلى بوتسوانا في موعدهما الثاني حيث شاهدا الفيلة، مرورًا بزيارتهما إلى لمشاهدة الشفق القطبي في عام 2017، ثم خطوبتهما وزواجهما في أيار 2018.



اختُتم المنشور بكلمات خطَّتها ميغان بيدها، من بينها مقتطف من أغنية "Stand By Me"، التي أُدِّيت خلال حفل زفافهما، وعبارة "الحب ينتصر" التي تُعد بمثابة شعار لعلاقتهما، في إشارة إلى التحديات التي واجهاها سويًّا.











كما تضمنت الصور لحظات من إجازاتهم العائلية داخل منزلهم الفخم في منطقة مونتسيتو، والذي تُقدّر قيمته بحوالي 13 مليون .