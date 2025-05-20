بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على نغوين ثوك ثوي تين، الحاصلة سابقًا على لقب ملكة جمال "غراند إنترناشيونال"، بتهمة الاحتيال بعد ترويجها لمنتج حلوى يُزعم أنه غني بالألياف، لكنه تبين لاحقًا أنه يحتوي على نسبة قليلة جدًا منها.
وأوضحت صحيفة "الأمن العام" أن الشرطة أكدت يوم الاثنين أن تين كانت تعلم بأن نسبة الألياف في حلوى Kiera Super Greens لا تتجاوز 0.935%، رغم تقديمها للجمهور على أنها تعادل طبقًا كاملاً من الخضروات في كل قطعة جيلاتينية.
وشاركت تين في الترويج للحلوى مع مؤثرين آخرين هما فام كوانغ لينه وهانغ دو موك، ضمن مشروع تجاري مشترك.