بتهمة الاحتيال.. الأمن يعتقل ملكة جمال (صورة)

ألقت السلطات الفيتنامية القبض على نغوين ثوك ثوي تين، الحاصلة سابقًا على لقب "غراند إنترناشيونال"، بتهمة الاحتيال بعد ترويجها لمنتج حلوى يُزعم أنه غني بالألياف، لكنه تبين لاحقًا أنه يحتوي على نسبة قليلة جدًا منها.

وأوضحت صحيفة " " أن الشرطة أكدت يوم الاثنين أن تين كانت تعلم بأن نسبة الألياف في حلوى Kiera Super Greens لا تتجاوز 0.935%، رغم تقديمها للجمهور على أنها تعادل طبقًا كاملاً من الخضروات في كل قطعة جيلاتينية.

وشاركت تين في الترويج للحلوى مع مؤثرين آخرين هما فام كوانغ لينه وهانغ دو موك، ضمن مشروع تجاري مشترك.

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وقد وصف الثلاثي المنتج على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "صحي" و"مدعّم بالألياف"، بينما كشفت التحقيقات أن الحلوى تحتوي على نسبة عالية من مادة السوربيتول، وهي مُحلٍ صناعي معروف بتأثيراته المُليّنة، بالإضافة إلى مكونات أخرى لم يتم الإفصاح عنها.وأشارت التحقيقات إلى أن أكثر من 135 ألف عبوة من الحلوى بيعت لنحو 30 ألف عميل، محققة أرباحًا تجاوزت 655 ألف دولار أميركي.واكتسبت تين شهرة كبيرة في بعد فوزها بلقب ملكة جمال بانكوك عام 2021، وارتبط اسمها بعدد من العلامات التجارية الكبرى. كما أصبحت أول شخصية عامة في فيتنام تحصل على لقب "صديقة ديور" في آذار الماضي.