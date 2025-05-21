هل اعتزلت صافيناز الرقص الشرقي وارتدت الحجاب؟ (صورة)

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وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أعربت صوفينار عن استيائها قائلة: "لماذا يتم نشر مقاطع فيديو تُظهرني وكأنني ارتديت الحجاب واعتزلت الرقص وأصبحت جالسة ؟".



وتساءلت: "من أين تأتون بمثل هذه الأخبار؟ هل شاهدتموني وأنا أرتدي الحجاب؟ أعتقد أن الحجاب يليق بي، وأفهم الأمر جيداً، لكنني كنت أرقص البارحة! متى ارتديت الحجاب؟".



وأردفت مازحة: "ثم، هل كل من يتوقف عن الرقص يرتدي الحجاب؟ يمكنني التوقف عن الرقص دون ارتدائه. لماذا تريدون إجباري على ارتداء الحجاب؟". قامت الراقصة الاستعراضية بنفي الشائعات المتداولة بشأن ارتدائها الحجاب واعتزالها الرقص الشرقي.وفي مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أعربت صوفينار عن استيائها قائلة: "لماذا يتم نشر مقاطع فيديو تُظهرني وكأنني ارتديت الحجاب واعتزلت الرقص وأصبحت جالسة ؟".وتساءلت: "من أين تأتون بمثل هذه الأخبار؟ هل شاهدتموني وأنا أرتدي الحجاب؟ أعتقد أن الحجاب يليق بي، وأفهم الأمر جيداً، لكنني كنت أرقص البارحة! متى ارتديت الحجاب؟".وأردفت مازحة: "ثم، هل كل من يتوقف عن الرقص يرتدي الحجاب؟ يمكنني التوقف عن الرقص دون ارتدائه. لماذا تريدون إجباري على ارتداء الحجاب؟".

صوفينار، هي أرمينية من أصل روسي، وُلدت في 20 كانون الأول 1983. بدأت مسيرتها كراقصة باليه قبل أن تتجه إلى الرقص الشرقي، حيث لاقت شهرة كبيرة عقب ظهورها في أغنية فيلم "القشاش" عام 2013.(العين الإخبارية)