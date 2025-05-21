Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواج استمر 26 عاماً.. نجم شهير يُعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية (صور)

Lebanon 24
21-05-2025 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1363670-638834213226159864.jpg
Doc-P-1363670-638834213226159864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النجم المصري أحمد السقا انفصاله رسمياً عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر نحو 26 عاماً، وذلك عبر منشور صريح على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، مؤكداً أن الطلاق وقع قبل شهرين.
Advertisement

وكتب أحمد السقا في منشور "أود أن أوضح أنني والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلان منذ ستة أشهر، وقد تم الطلاق رسمياً منذ نحو شهرين".

وأضاف "أعيش الآن متفرغاً لأولادي، وعملي، وأصدقائي المقربين، ووالدتي، وشقيقتي، وأتمنى لوالدة أبنائي كل التوفيق والستر"، وبقول "سبحان مقلّب القلوب ومبدّلها، وأتمنى لها السعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فاجأتني بها كما فاجأتكم، أسأل الله أن يسعدها في مستقبلها وخياراتها، شكراً".

وأشار السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الانفصال يُعد تصرفاً مسؤولاً ينم عن الاحترام والرقي وقال :"أعتقد أنني كنت المبادر في الإعلان، بينما تأخرت هي في إعلان الأمر، وفي ذلك قمة الاحترام والرُقي، ولها كامل الاحترام، وربما توضح رغبتها في ذلك قريباً".

وشكّل المنشور صدمة لدى جمهور السقا وبين زملائه في الوسط الفني، حيث علقت الفنانة راندا البحيري على الخبر وذلك عبر حسابها على "فيس بوك" وقالت "أتمنى أن تكون شائعة،  أحمد السقا ومها الصغير كانا النموذج الذي يمنحني الأمل وسط كل العلاقات العاطفية التي فشلت خلال السنوات الماضية". 

وأضافت "عند النظر إلى هذا الثنائي كنت أقول ما زال هناك زوجان يكملان المشوار معاً"، كما أتمنى للفنان أحمد السقا حياة هادئة ملؤها الخير والسعادة، وأدعو الله أن يوفقهما كلاهما في حياتهما القادمة..".

وهذا الخبر سبقه عدة شائعات حول انفصال السقا عن زوجته خلال الفترة الماضية، خاصة بعد حذف الصغير جميع صورها مع السقا من حسابها على "إنستغرام"،  إلا أن الاثنين حرصا حينها على نفي تلك الشائعات أكثر من مرة. (24)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مواضيع ذات صلة
"يوتيوبر" شهير يعلن انفصاله عن زوجته ملكة الجمال للمرة الثانية
lebanon 24
21/05/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تصغره بـ29 عاماً.. نجم شهير يستعد للزواج للمرة الثالثة (صور)
lebanon 24
21/05/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نجم شهير يُعلن هروب زوجته منه.. ويتوسلها للعودة إليه! (صورة)
lebanon 24
21/05/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عن 85 عاماً... وفاة إعلاميّ عربيّ شهير
lebanon 24
21/05/2025 12:58:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:46 | 2025-05-21
04:03 | 2025-05-21
02:38 | 2025-05-21
01:35 | 2025-05-21
23:57 | 2025-05-20
23:04 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24