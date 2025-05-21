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فنون ومشاهير

سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)

Lebanon 24
21-05-2025 | 04:03
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حلّ الفنان السوري حسين الديك ضيفا على برنامج "الفصول الأربعة" عبر قناة "الجديد". 
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وتحدث حسين عن تحوّله من صوت صغير في كورال شقيقه علي، الى نجم. 

ولفت إلى انه تلقى هدية خيالية من أحد المعجبين ufhvm uk سيارة فاخرة وذهب . 

وتأثر حسين الديك عندما تحدث عن بلده سوريا، وقال: "الوطن كرامة وبقدملو روحي". 
 
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