سيارة فاخرة وذهب.. حسين الديك يتلقى هدية خيالية من معجب وهذا ما قاله عن سوريا (فيديو)

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حلّ الفنان السوري ضيفا على برنامج " " عبر قناة "الجديد".وتحدث حسين عن تحوّله من صوت صغير في كورال شقيقه علي، الى نجم.ولفت إلى انه تلقى هدية خيالية من أحد المعجبين ufhvm uk سيارة فاخرة وذهب .وتأثر حسين الديك عندما تحدث عن بلده ، وقال: "الوطن كرامة وبقدملو روحي".