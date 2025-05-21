ألغت متابعته.. أنباء عن انفصال فنان عن زوجته بعد خضوعه للتحقيق (صورة)

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هذا التصرّف البسيط أشعل تكهنات متزايدة حول وجود خلافات زوجية قد تكون في طريقها للانفجار، لا سيما مع صمت الطرفين حتى الآن، وانتظار الجمهور لأي تصريح يوضح حقيقة ما يجري خلف الكواليس. اسم مطرب المهرجانات المصري تصدر مؤخرا قوائم البحث على مواقع التواصل، بعدما لاحظ الجمهور قيام زوجته بإلغاء متابعته على "إنستغرام".هذا التصرّف البسيط أشعل تكهنات متزايدة حول وجود خلافات زوجية قد تكون في طريقها للانفجار، لا سيما مع صمت الطرفين حتى الآن، وانتظار الجمهور لأي تصريح يوضح حقيقة ما يجري خلف الكواليس.

ويأتي هذا الجدل الشخصي في وقت لا يقل اضطرابًا على المستوى المهني، حيث خضع صاصا مؤخرًا للتحقيق من قبل بسبب أغنيته "محكمة ودخلنا على المفرمة"، التي وُصفت بأنها تتضمن ألفاظًا خارجة ومحتوى غير لائق. وقال ، وكيل ثاني النقابة والمتحدث باسمها، إن الفنان مثل للتحقيق بالفعل، وتمت مواجهته بكافة التفاصيل المرتبطة بالأغنية، وأن النقابة تدرس حاليًا الموقف لاتخاذ قرار نهائي بشأن العقوبة أو الإجراءات اللازمة.



ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، فقد أُعيد فتح الحديث عن قضية صادمة كان صاصا طرفًا فيها قبل شهور، حين تسبب في دهس شاب أثناء القيادة، وواجه اتهامات بتعاطي المخدرات خلال الحادث. وقد علق صاصا على هذه الواقعة خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ، قائلًا: "الناس شافت إنّي بدوس على الناس بفلوسي، بس أنا أكتر واحد بسيط... وممكن تكون الحادثة رزقًا لبناته، وربنا جعلني سبب."(العين الإخبارية)