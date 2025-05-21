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فنون ومشاهير

ممثلة سوريّة تعرّضت لـ"حادث مرعب" في منزلها... إليكم ما كشفته (صورة)

Lebanon 24
21-05-2025 | 07:25
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كشفت الممثلة السورية جيني إسبر، أنّ بطارية هاتفها انفجرت، وتسبّبت باحتراقها واحتراق الاريكة في منزلها. 
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ونشرت اسبر صورة للحريق، وقالت: "ديروا بالكن من البطاريات شحن الموبايلات، اليوم انفجرت البطارية جنبي وحرقتني وحرقت الكنباية. الحمدالله هيك وما صارت حريقة كبيرة".
 
 
 
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