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كشفت الممثلة ، أنّ بطارية هاتفها انفجرت، وتسبّبت باحتراقها واحتراق الاريكة في منزلها.ونشرت اسبر صورة للحريق، وقالت: "ديروا بالكن من البطاريات شحن الموبايلات، اليوم انفجرت البطارية جنبي وحرقتني وحرقت الكنباية. الحمدالله هيك وما صارت حريقة كبيرة".