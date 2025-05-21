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فنون ومشاهير

كان مسجوناً... الإفراج عن مُخرج معروف إليكم ما سرقه من فنانة!

Lebanon 24
21-05-2025 | 09:21
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أفرجت جهات التحقيق المصرية عن المخرج عمر زهران، بعدما قضى نصف مدة حبسه، بعد اتّهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
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وجاء القرار بعد تقديم فريق دفاع زهران طلباً رسمياً للنيابة العامة للإفراج عنه، مستندين إلى انقضاء نصف المدة المقررة في الحكم، وانتظاراً للفصل النهائي من محكمة النقض في الطعن المقدم ضد الحكم، والمقرر النطق فيه خلال جلسة يوم 18 حزيران المقبل. (الامارات 24)
 
 


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