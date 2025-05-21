كان مسجوناً... الإفراج عن مُخرج معروف إليكم ما سرقه من فنانة!

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أفرجت جهات التحقيق عن المخرج ، بعدما قضى نصف مدة حبسه، بعد اتّهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج .

وجاء القرار بعد تقديم فريق دفاع زهران طلباً رسمياً للنيابة العامة للإفراج عنه، مستندين إلى انقضاء نصف المدة المقررة في الحكم، وانتظاراً للفصل النهائي من في الطعن المقدم ضد الحكم، والمقرر النطق فيه خلال جلسة يوم 18 حزيران المقبل. (الامارات 24)





