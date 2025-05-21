عن 76 عاماً... الموت يُغيّب ممثلاً: فارق الحياة في منزله بسلام

تُوفي الممثل الأميركي ويندت، الشهير بدوره في مسلسل "تشيرز"، عن عمر ناهز 76 عامًا، وفق ما أعلنته عائلته في بيان.

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وأكد البيان أن الفنان الراحل فارق الحياة بسلام أثناء نومه في منزله في مدينة شيكاغو.



وطلبت العائلة احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة، مشيرة إلى أن جورج كان "رجل عائلة، ومحبًا وصديقًا وفيًا، ومصدر ثقة لكل من عرفه". (ارم نيوز)