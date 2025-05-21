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فنون ومشاهير

عمرو سعد يوجّه رسالة خاصة الى جمهوره

Lebanon 24
21-05-2025 | 13:00
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نشر الفنان عمرو سعد من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة جديدة من داخل صالة الجيم، ظهر فيها وهو يرفع الأوزان الثقيلة مرتدياً تي شيرت برتقالية اللون.
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وعلّق عمرو على الصورة قائلاً: "لا توجد أعذار... فقط طاقة برتقالية"، في إشارة الى التزامه القوي بالرياضة والطاقة الإيجابية.
الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهور عمرو سعد، إذ عبّر الكثيرون عن إعجابهم بلياقته البدنية، وجاءت بعض التعليقات الطريفة مثل: "عنقودي مفيش كلام يعني"، في إشارة الى مظهره الرياضي اللافت. (لها)
 
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