عمرو سعد يوجّه رسالة خاصة الى جمهوره

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نشر الفنان من خلال حسابه الخاص في " " صورة جديدة من داخل صالة الجيم، ظهر فيها وهو يرفع الأوزان الثقيلة مرتدياً تي شيرت برتقالية اللون.وعلّق الصورة قائلاً: "لا توجد أعذار... فقط طاقة برتقالية"، في إشارة الى التزامه القوي بالرياضة والطاقة الإيجابية.الصورة لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهور عمرو سعد، إذ عبّر الكثيرون عن إعجابهم بلياقته البدنية، وجاءت بعض التعليقات الطريفة مثل: "عنقودي مفيش كلام يعني"، في إشارة الى مظهره الرياضي اللافت. (لها)