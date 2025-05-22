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فنون ومشاهير

بعد شطبها من نقابة الفنانيين السوريين.. قرار جديد بحق سلاف فواخرجي!؟

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:35
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قام نقيب الفنانين السوريين، مازن الناطور بنفي الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة، بشأن صدور قرار يمنع الممثلة السورية سلاف فواخرجي، من الظهور على شاشة التلفزيون السوري، أو حظر عرض أعمالها الفنية على الشاشة، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
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وجاء هذا النفي للناطور عبر موقع إلكتروني سوري متخصص في الفن، وذلك بعد انتشار أنباء حظر فواخرجي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن النقابة أصدرت قراراً بمنع سلاف فواخرجي من الظهور على القنوات التلفزيونية الرسمية في سوريا.

وتأتي هذه الشائعات في أعقاب القرار الذي اتخذته النقابة قبل أسابيع بشطب اسم فواخرجي من سجلاتها، لخروجها عن أهداف النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل وانقسم حينها المغردون بين مؤيد ومعارض.

وصدر قرار شطب اسم فواخرجي من النقابة عقب طعنها في تضحيات السوريين، وتشكيكها في ثورتهم التي أسقطت النظام السوري السابق، كما قلّلت فواخرجي في تصريحاتها من شأن التقارير الحقوقية حول سجن صيدنايا.
 
ووصفت بعض المشاهد الموثقة بأنها "مفبركة" في تصريحات اعتُبرت "تبريراً واضحاً لانتهاكات موثقة دولياً" وفق وصف البعض.(الإمارات 24)
 
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