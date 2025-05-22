بعد شطبها من نقابة الفنانيين السوريين.. قرار جديد بحق سلاف فواخرجي!؟

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قام نقيب الفنانين السوريين، بنفي الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة، بشأن صدور قرار يمنع الممثلة ، من الظهور السوري، أو حظر عرض أعمالها الفنية على الشاشة، مؤكداً أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.وجاء هذا النفي للناطور إلكتروني سوري متخصص في الفن، وذلك بعد انتشار أنباء حظر فواخرجي على نطاق واسع عبر ، زعمت أن النقابة أصدرت قراراً بمنع سلاف فواخرجي من الظهور على القنوات التلفزيونية الرسمية في .وتأتي هذه الشائعات في أعقاب القرار الذي اتخذته النقابة قبل أسابيع بشطب اسم فواخرجي من سجلاتها، لخروجها عن أهداف النقابة، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل وانقسم حينها المغردون بين مؤيد ومعارض.وصدر قرار شطب اسم فواخرجي من النقابة عقب طعنها في تضحيات السوريين، وتشكيكها في ثورتهم التي أسقطت النظام السوري السابق، كما قلّلت فواخرجي في تصريحاتها من شأن التقارير الحقوقية حول سجن صيدنايا.