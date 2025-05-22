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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب مُجدداً في ورطة.. إليكم السبب

Lebanon 24
22-05-2025 | 02:13
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تقدم مدير حسابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك" ببلاغ رسمي الى الجهات الأمنية يتهمها فيه بالسب والتهديد.
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وكان المحامي الموكل عن محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، قد تقدّم ببلاغ رسمي الى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، اتهم فيه الفنانة بالسب والقذف والتهديد.

وأشار البلاغ الى أن الخلاف الفني والإداري بين شيرين ومدير حساباتها تطور الى مشادة لفظية عبر مكالمة هاتفية، تخللتها عبارات تهديد وسب، الأمر الذي دفعه الى اللجوء للجهات الرسمية لحماية حقوقه وإثبات الواقعة.

وباشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها الأولية فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق واستدعاء الأطراف المعنية لسماع أقوالهم، تمهيدًا للبت في صحة الاتهامات المتبادلة.

وبدأت الأزمة بسبب اختلافات حول صلاحيات الوصول الى الحسابات الإلكترونية للفنانة، إذ طالبت شيرين بإعادة السيطرة الكاملة عليها، وهو ما رفضه مدير الحسابات، ما أشعل التوتر بين الطرفين.

وقام محامي شيرين بتقديم بلاغ الى الجهات المختصة يتهم فيه مدير حساباتها بعدم تمكينها من الوصل الى حساباتها على مواقع التواصل المختلفة.(لها)



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