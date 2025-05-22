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فنون ومشاهير

"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)

Lebanon 24
22-05-2025 | 03:08
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حلّ الممثل وسام صليبا نجل الفنان غسان صليبا ضيفا ضمن برنامج "والله لنكيف" عبر قناة "الجديد". 
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وتحدث وسام عن تجرية التمثيل مع الممثلة الغائبة ستيفاني صليبا في مسلسل "متل القمر".

وتغزل وسام بستيفاني على الهواء، وقال: "عشنا سوا وكانوا يفكرونا متزوجين". 
 
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