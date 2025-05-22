"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)

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حلّ الممثل نجل الفنان ضيفا ضمن برنامج "والله لنكيف" عبر قناة "الجديد".وتحدث وسام عن تجرية التمثيل مع الممثلة الغائبة في مسلسل " ".وتغزل وسام بستيفاني على الهواء، وقال: "عشنا سوا وكانوا يفكرونا متزوجين".