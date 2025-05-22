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فنون ومشاهير
"كانو يفكرونا متزوجين".. ممثل لبناني يتغزل على الهواء بستيفاني صليبا (فيديو)
Lebanon 24
22-05-2025
|
03:08
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حلّ الممثل
وسام صليبا
نجل الفنان
غسان صليبا
ضيفا ضمن برنامج "والله لنكيف" عبر قناة "الجديد".
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وتحدث وسام عن تجرية التمثيل مع الممثلة الغائبة
ستيفاني صليبا
في مسلسل "
متل القمر
".
وتغزل وسام بستيفاني على الهواء، وقال: "عشنا سوا وكانوا يفكرونا متزوجين".
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