بعد 6 سنوات.. نجمة شهيرة تحتفل بتخرجها في مجال القانون (صور)

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تمكنت ، نجمة البالغة من العمر 44 عامًا، من انهاء رحلتها الدراسية في مجال القانون بعد 6 الجهد المتواصل، حيث أكملت برنامج "دراسة مكتب المحاماة" (Law Office Study Program) في ، والذي يُعد بديلًا غير تقليدي عن الالتحاق بكليات الحقوق التقليدية.ويتطلب هذا البرنامج من المتدربين العمل تحت إشراف محامٍ مرخص لمدة 18 ساعة أسبوعيًّا على مدار 4 سنوات، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات صارمة، منها "البيبي بار" الذي نجحت فيه كيم بعد محاولات عديدة.واحتفلت كيم بهذا الإنجاز وفقًا لصحيفة "الديلي ميل" بحفل تخرج بسيط في فناء منزلها، حضره أفراد عائلتها وأصدقاؤها المقربون، بمن في ذلك أطفالها وشقيقتاها كلوي وكورتني، بالإضافة إلى المعلق السياسي .وشاركت كيم صورًا ومقاطع فيديو من الحفل على حسابها في إنستغرام، معربة عن فخرها بتحقيق هذا الهدف رغم التحديات التي واجهتها، مثل: تربية أطفالها الأربعة، وإدارة أعمالها، والمشاركة في برامج تلفزيونية، والعمل في مجال إصلاح العدالة الجنائية.