Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 6 سنوات.. نجمة شهيرة تحتفل بتخرجها في مجال القانون (صور)

Lebanon 24
22-05-2025 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1364247-638835099957419438.jpg
Doc-P-1364247-638835099957419438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكنت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 44 عامًا، من انهاء رحلتها الدراسية في مجال القانون بعد 6 سنوات من الجهد المتواصل، حيث أكملت برنامج "دراسة مكتب المحاماة" (Law Office Study Program) في كاليفورنيا، والذي يُعد بديلًا غير تقليدي عن الالتحاق بكليات الحقوق التقليدية. 
Advertisement

ويتطلب هذا البرنامج من المتدربين العمل تحت إشراف محامٍ مرخص لمدة 18 ساعة أسبوعيًّا على مدار 4 سنوات، بالإضافة إلى اجتياز امتحانات صارمة، منها "البيبي بار" الذي نجحت فيه كيم بعد محاولات عديدة.

واحتفلت كيم بهذا الإنجاز وفقًا لصحيفة "الديلي ميل" بحفل تخرج بسيط في فناء منزلها، حضره أفراد عائلتها وأصدقاؤها المقربون، بمن في ذلك أطفالها وشقيقتاها كلوي وكورتني، بالإضافة إلى المعلق السياسي فان جونز

وشاركت كيم صورًا ومقاطع فيديو من الحفل على حسابها في إنستغرام، معربة عن فخرها بتحقيق هذا الهدف رغم التحديات التي واجهتها، مثل: تربية أطفالها الأربعة، وإدارة أعمالها، والمشاركة في برامج تلفزيونية، والعمل في مجال إصلاح العدالة الجنائية.
 
 
 
 
 
 
ورغم هذا الإنجاز، واجهت كيم انتقادات من بعض المتابعين الذين سخروا من طول مدة دراستها مقارنة بالمدة التقليدية لدراسة القانون.(إرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
"عقبال كل العزابية": نجمة شهيرة تحتفل بخطوبتها بشكل مفاجئ.. فمن العريس؟ (صور)
lebanon 24
22/05/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالدموع.. فنانة شهيرة تحتفل بزفاف أولى بناتها (صور)
lebanon 24
22/05/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة دخلت مجال الفن بالصدفة.. فمن هي؟
lebanon 24
22/05/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أشهر على انفصالهما.. نجمة شهيرة تضع مولودتها الأولى من حبيبها السابق (صور)
lebanon 24
22/05/2025 15:28:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:37 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:52 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:28 | 2025-05-22
06:50 | 2025-05-22
05:42 | 2025-05-22
04:37 | 2025-05-22
03:43 | 2025-05-22
03:08 | 2025-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24