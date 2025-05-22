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فنون ومشاهير
تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً
Lebanon 24
22-05-2025
|
09:18
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أعلنت مجموعة "
روتانا
" الفنية اليوم الخميس، عن تعرض الفنان
محمد عبده
لوعكة صحية لن يستطيع بسببها إحياء حفله المرتقب يوم غد الجمعة.
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وقالت الشركة في بيان، إنّ "فنان العرب كما يلقبه الوسط الفني، لن يغني في حفل مدينة
العلا
بسبب وعكة صحية تعرض لها"، وأضافت: "بإذن الله عارض ويزول".
وكشفت أنّ "الفنان
رابح صقر
سيحيي الحفل بناء على طلب "أبو نورة" كما اعتاد جمهور محمد عبده على مناداته". (ارم نيوز)
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