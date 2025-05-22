تعرّض لوعكة صحيّة مفاجئة... فنان لن يُحيي حفله غداً

أعلنت مجموعة " " الفنية اليوم الخميس، عن تعرض الفنان لوعكة صحية لن يستطيع بسببها إحياء حفله المرتقب يوم غد الجمعة.

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وقالت الشركة في بيان، إنّ "فنان العرب كما يلقبه الوسط الفني، لن يغني في حفل مدينة بسبب وعكة صحية تعرض لها"، وأضافت: "بإذن الله عارض ويزول".





وكشفت أنّ "الفنان سيحيي الحفل بناء على طلب "أبو نورة" كما اعتاد جمهور محمد عبده على مناداته". (ارم نيوز)