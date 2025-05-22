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فنون ومشاهير

وضعها الماديّ صعب... بعد شفائها ممثلة قديرة تُصاب من جديد بمرض السرطان

Lebanon 24
22-05-2025 | 09:55
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كشفت الممثلة السورية القديرة حنان اللولو عن إصابتها من جديد بمرض السرطان بعد شفائها منه أوّل مرّة.
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وتحدثت حنان عن الصعوبات التي تواجهها بسبب قلة العمل وتأثرت أثناء الحديث عن فقدانها لشعرها نتيجة الجرع الكيميائية التي أخذتها.
 
وقالت انها خضعت لعملية استئصال الورم وثلاثة أرباع معدتها وليس لديها القدرة على تحمل تكاليف بقيّة العلاج. (الجديد)
 
 
 
 
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