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فنون ومشاهير

شيرين عبد الوهاب الى إلنيابة بتُهمة السبّ والتهديد

Lebanon 24
22-05-2025 | 23:00
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في تطور لافت بأزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب مع مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،"فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك"، تقدّم الأخير ببلاغ رسمي الى الجهات الأمنية يتّهمها فيه بالسبّ والتهديد.
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وكان المحامي الموكّل عن محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبدالوهاب، قد تقدّم ببلاغ رسمي الى قسم شرطة ثاني الشيخ زايد في محافظة الجيزة، اتهم فيه الفنانة بالسبّ والقذف والتهديد.

وأشار البلاغ الى أن الخلاف الفني والإداري بين شيرين ومدير حساباتها تطور الى مشادة كلامية عبر اتصال هاتفي، تخلّلتها عبارات تهديد وسبّ، الأمر الذي دفعه للجوء الى الجهات الرسمية لصون حقوقه وإثبات الواقعة.

وفور تلقي البلاغ، باشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها الأولية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق واستدعاء الأطراف المعنيين لسماع أقوالهم، تمهيداً للبت في القضية.

وبدأت الأزمة بسبب اختلافات حول صلاحيات الوصول الى الحسابات الإلكترونية للفنانة، إذ طالبت شيرين بإعادة السيطرة الكاملة عليها، وهو ما رفضه مدير الحسابات، ما أشعل التوتر بين الطرفين.

وتقدّم محامي شيرين ببلاغ الى الجهات المختصة يتهم فيه مدير حساباتها بعدم تمكينها من الوصول الى حساباتها على مواقع التواصل المختلفة.
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