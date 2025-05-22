شيرين عبد الوهاب الى إلنيابة بتُهمة السبّ والتهديد

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في تطور لافت بأزمة الفنانة مع مدير حساباتها على ،" وإنستغرام وتيك توك"، تقدّم الأخير ببلاغ رسمي الى الجهات الأمنية يتّهمها فيه بالسبّ والتهديد.وكان المحامي الموكّل عن ، مدير الحسابات الرسمية للفنانة ، قد تقدّم ببلاغ رسمي الى قسم شرطة ثاني الشيخ في محافظة ، اتهم فيه الفنانة بالسبّ والقذف والتهديد.وأشار البلاغ الى أن الخلاف الفني والإداري بين ومدير حساباتها تطور الى مشادة كلامية عبر اتصال هاتفي، تخلّلتها عبارات تهديد وسبّ، الأمر الذي دفعه للجوء الى لصون حقوقه وإثبات الواقعة.وفور تلقي البلاغ، باشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها الأولية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم إخطار التي بدأت التحقيق واستدعاء الأطراف المعنيين لسماع أقوالهم، تمهيداً للبت في القضية.وبدأت الأزمة بسبب اختلافات حول صلاحيات الوصول الى الحسابات الإلكترونية للفنانة، إذ طالبت شيرين بإعادة السيطرة الكاملة عليها، وهو ما رفضه مدير الحسابات، ما أشعل التوتر بين الطرفين.وتقدّم محامي شيرين ببلاغ الى الجهات المختصة يتهم فيه مدير حساباتها بعدم تمكينها من الوصول الى حساباتها على مواقع التواصل المختلفة.