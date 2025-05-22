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فنون ومشاهير
بعد عام ونصف على وفاة والدها.. فنانة شهيرة تفقد والدتها بعد صراع طويل مع المرض (صور)
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:46
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توفيت والدة الفنانة
اليمنية
أروى بعد صراع طويل مع المرض، وأعلنت الخبر عبر حسابها الرسمي في "
انستغرام
"، وكتبت منشورا طالبت فيه جمهورها بالدعاء لأمها بالرحمة والمغفرة.
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وتفاعل جمهور الفنانة عبر مواقع التواصل وبعض المقربين منها في الوسط الفني مع خبر وفاة والدتها، معبّرين عن دعمهم لها في هذا الوقت العصيب، موجهين لها الدعوات بالصبر.
وبحسب تقارير إعلامية، خاضت والدة أروى حربا مع مرض السرطان، وتدهورت حالتها الصحية بعد أيام من دخولها المستشفى في نيسان الماضي.
وطالبت الفنانة الجمهور وقتها بالدعاء لوالدتها بالشفاء عقب دخولها المستشفى، ونشرت لها صورة من على فراش المرض.
يذكر أن أروى فقدت والدها قبل نحو عام ونصف العام، وتحديدا في كانون الأول من عام 2023.(إرم نيوز)
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