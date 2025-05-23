بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)

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وانتشرت صورة منسوبة لحساب يارا عبر "إنستغرام"، تُوحي بانفصالهما حيث احتوى المنشور على صورة ليارا ومسلم، وكتب عليها: "تم الانفصال مسلم.. اشبعي بيه يا أروى"، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة الأمر. تمّ خلال الساعات الماضية تداول على عن انفصال مغني المهرجانات الشهير "مسلم" عن زوجته ، وذلك بعد من زفافهما.وانتشرت صورة منسوبة لحساب يارا عبر "إنستغرام"، تُوحي بانفصالهما حيث احتوى المنشور على صورة ليارا ومسلم، وكتب عليها: "تم الانفصال مسلم.. اشبعي بيه يا أروى"، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة الأمر.

لكن بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا بعد فحص الحساب الرسمي ليارا، أن الصورة غير موجودة، وأنها تمت فبركتها ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن ذلك تم لإشعال موجة الجدل المستمرة، خصوصًا مع غياب أي تعليق رسمي من الطرفين بشأن الأنباء المتداولة.



اللافت أن الجدل لم يتوقف عند الصورة، بل تصاعد أكثر بعدما ظهرت يارا في بث مباشر عبر "تيك توك"، تحدثت خلاله عن كواليس الزفاف، وأبدت انزعاجها من تصرفات إحدى الحاضرات، التي اقتربت كثيرًا من زوجها أثناء الحفل، ما اعتبرته تصرفًا غير لائق، وأثار موجة جديدة من التكهنات حول وجود توتر مبكر بين العروسين.(لها)