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فنون ومشاهير
بعد يوم واحد من الزفاف.. الفنان الشهير انفصل عن زوجته! (صورة)
Lebanon 24
23-05-2025
|
01:47
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تمّ خلال الساعات الماضية تداول
أخبار
على
مواقع التواصل الاجتماعي
عن انفصال مغني المهرجانات الشهير "مسلم" عن زوجته
يارا تامر
، وذلك بعد
يوم واحد
من زفافهما.
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وانتشرت صورة منسوبة لحساب يارا عبر "إنستغرام"، تُوحي بانفصالهما حيث احتوى المنشور على صورة ليارا ومسلم، وكتب عليها: "تم الانفصال
بيني وبين
مسلم.. اشبعي بيه يا أروى"، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة الأمر.
لكن بعض
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أثبتوا بعد فحص الحساب الرسمي ليارا، أن الصورة غير موجودة، وأنها تمت فبركتها ولا تمت للحقيقة بصلة، وأن ذلك تم لإشعال موجة الجدل المستمرة، خصوصًا مع غياب أي تعليق رسمي من الطرفين بشأن الأنباء المتداولة.
اللافت أن الجدل لم يتوقف عند الصورة، بل تصاعد أكثر بعدما ظهرت يارا في بث مباشر عبر "تيك توك"، تحدثت خلاله عن كواليس الزفاف، وأبدت انزعاجها من تصرفات إحدى
البلوغر
الحاضرات، التي اقتربت كثيرًا من زوجها أثناء الحفل، ما اعتبرته تصرفًا غير لائق، وأثار موجة جديدة من التكهنات حول وجود توتر مبكر بين العروسين.(لها)
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