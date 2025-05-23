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فنون ومشاهير

المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2025 | 02:49
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أصيبت الفنانة المصرية دينا فؤاد بنوبة بكاء شديد إثر تذكرها مدى العلاقة القوية التي ربطتها بالمنتجين الأربعة الراحلين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل وتامر فتحي، ما اضطر مذيع البرنامج للجوء إلى فاصل إعلاني ريثما تهدأ الفنانة.
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جاء ذلك في سياق حلول دينا ضيفة على برنامج " آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، حيث سئلت عن علاقتها بمنتجي شركة "سينرجي"، كبرى شركات الإنتاج الفني بمصر، الذين رحلوا العام الماضي في حادث سير مروع.

وأوضحت دينا أن علاقتها بهم تجاوزت إطار العمل إلى معاني الأخوة والصداقة حيث كانوا بمثابة "السند والظهر" بالنسبة إليها وتشعر أنهم أشقاؤها نتيجة ما لمسته فيهم من احترام وشهامة، إلا أنها انهارت وبكت وهي تؤكد أنها مع التقدم في السن أصبحت سريعة التأثر عاطفيا. 

يذكر أن دينا فؤاد لفتت الأنظار بقوة خلال مشاركتها في مسلسل "حكيم باشا" الذي لعب بطولته مصطفى شعبان وعُرض في موسم رمضان الماضي حيث قدمت شخصية مختلفة لسيدة انتهازية تخدع الجميع بمظهرها البريء.(إرم نيوز)
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