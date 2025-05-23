المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

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أصيبت الفنانة بنوبة بكاء شديد إثر تذكرها مدى العلاقة القوية التي ربطتها بالمنتجين الأربعة الراحلين ومحمود كمال وفتحي وتامر فتحي، ما اضطر مذيع البرنامج للجوء إلى فاصل إعلاني ريثما تهدأ الفنانة.جاء ذلك في سياق حلول دينا ضيفة على برنامج " آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي والإعلامية ، حيث سئلت عن علاقتها بمنتجي شركة "سينرجي"، كبرى شركات الإنتاج الفني بمصر، الذين رحلوا العام الماضي في حادث سير مروع.وأوضحت دينا أن علاقتها بهم تجاوزت إطار العمل إلى معاني الأخوة والصداقة حيث كانوا بمثابة "السند والظهر" بالنسبة إليها وتشعر أنهم أشقاؤها نتيجة ما لمسته فيهم من احترام وشهامة، إلا أنها انهارت وبكت وهي تؤكد أنها مع التقدم في السن أصبحت سريعة التأثر عاطفيا.يذكر أن دينا لفتت الأنظار بقوة خلال مشاركتها في مسلسل "حكيم " الذي لعب بطولته وعُرض في موسم الماضي حيث قدمت شخصية مختلفة لسيدة انتهازية تخدع الجميع بمظهرها البريء.(إرم نيوز)