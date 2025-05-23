مسلسل "المدينة البعيدة" يواجه حملات مقاطعة.. وهذا ما تم كشفه عن نهاية الموسم الأول

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واجه المسلسل "المدينة البعيدة" وهو نسخة المسلسل اللبناني " " حملات مقاطعة عبر صفحات ؛ وهو ما جعل نسب مشاهدة حلقاته الماضية تنخفض بشكل واضح بعدما تصدر المنافسة الدرامية خلال الفترة الماضية، فماذا عن أسباب هذه الحملات المفاجئة لمقاطعة مشاهدة العمل؟بطل المسلسلتصدر هاشتاغ مقاطعة مسلسل المدينة البعيدة التريند رقم واحد في خلال الساعات الماضية بعد ظهور كل من سينام أونسال وأوزان أكبابا للدعاية بإحدى منتجات شركات المياه ، والتي تنضم لقائمة منتجات " " في إحدى مشاهد المسلسل بحلقة أمس.فعاليات كانوتتواجد حالياً سينام أوزان ضمن فعاليات لصالح إحدى الماركات العالمية الشهيرة على أن تعود خلال الساعات لإستئناف تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن الموسم الأول من المسلسل والمقرر أن ينتهي بالحلقة الثامنة والعشرين بنهاية قوية وفقًا لما صرحت به الصحفية الشهيرة عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.والمسلسل مأخوذ عن أحداث مسلسل الهيبة لتيم حسن والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه خلال مواسمه المتتالية على مدار السنوات الماضية. .(نواعم)