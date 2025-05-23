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فنون ومشاهير

مسلسل "المدينة البعيدة" يواجه حملات مقاطعة.. وهذا ما تم كشفه عن نهاية الموسم الأول

Lebanon 24
23-05-2025 | 03:56
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واجه المسلسل التركي "المدينة البعيدة" وهو نسخة المسلسل اللبناني "الهيبة" حملات مقاطعة عبر صفحات السوشيال ميديا؛ وهو ما جعل نسب مشاهدة حلقاته الماضية تنخفض بشكل واضح بعدما تصدر المنافسة الدرامية خلال الفترة الماضية، فماذا عن أسباب هذه الحملات المفاجئة لمقاطعة مشاهدة العمل؟
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بطل المسلسل

تصدر هاشتاغ مقاطعة مسلسل المدينة البعيدة التريند رقم واحد في تركيا خلال الساعات الماضية بعد ظهور كل من سينام أونسال وأوزان أكبابا للدعاية بإحدى منتجات شركات المياه الغازية،  والتي تنضم لقائمة منتجات "المقاطعة " في إحدى مشاهد المسلسل بحلقة أمس.

 فعاليات كان
وتتواجد حالياً سينام أوزان ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي لصالح إحدى الماركات العالمية الشهيرة على أن تعود خلال الساعات القادمة لإستئناف تصوير مشاهدها الأخيرة ضمن الموسم الأول من المسلسل والمقرر أن ينتهي بالحلقة الثامنة والعشرين بنهاية قوية وفقًا لما صرحت به الصحفية التركية الشهيرة بيرسين عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.

والمسلسل مأخوذ عن أحداث مسلسل الهيبة لتيم حسن والذي حقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه خلال مواسمه المتتالية على مدار السنوات الماضية. .(نواعم)
 
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