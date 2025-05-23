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فنون ومشاهير

يشعر بسعادة كبيرة.. تفاصيل جديدة عن زواج وائل كفوري سراً بشانا عبود واستقباله مولودة جديدة

Lebanon 24
23-05-2025 | 04:12
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انتشرت خلال الفترة الماضية شائعات كثيرة حول زواج الفنان وائل كفوري من السيدة شانا عبود في سرية تامة، من دون أي تصريح رسمي من الطرفين يؤكد أو ينفي الخبر.
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وفي هذا الإطار، أكدت مصادر خاصة لـ"فوشيا" الزواج وحمل شانا عبود.

وأكدت المصادر أن وائل كفوري تزوج بالفعل من شانا عبود بالسر منذ أكثر من عام، ويعيشان معًا في منزل بمنطقة غزير في قضاء كسروان في لبنان. وأوضحت المصادر أن الزوجين يستعدان لاستقبال مولودتهما الأولى خلال فصل الصيف القادم.

كما لفتت المصادر إلى أن الأشخاص المقربين من كفوري، كانوا على علم بزواجه وحمل زوجته، لكنهم فضّلوا الحفاظ على سرية الأمر بناء على طلب الفنان. 

وأضافت أن وائل يشعر بسعادة كبيرة بقدوم طفلته الثالثة، لكنه لم يعلن بعد عن الاسم الذي اختير لها.(فوشيا)
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