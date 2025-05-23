بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ

قرّر الممثل الأميركي العودة إلى شعره مرة أخرى، بعد كشفه أن زوجته المحامية ، "كرهت" تغيير لونه إلى البني.

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ويأتي قرار في وقت انتشرت فيه شائعات تؤكد وجود مشاكل في علاقته الزوجية واحتمال طلاقه، بعد ظهور أمل بمفردها في 2025. (ارم نيوز)