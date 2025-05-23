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فنون ومشاهير
بعد انتشار شائعات عن إمكانيّة طلاقه من زوجته المحامية اللبنانية.. هذا ما قرّره ممثل عالميّ
Lebanon 24
23-05-2025
|
05:23
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قرّر الممثل الأميركي
جورج كلوني
العودة إلى شعره
الرمادي
مرة أخرى، بعد كشفه أن زوجته المحامية
اللبنانية
أمل علم الدين
، "كرهت" تغيير لونه إلى البني.
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ويأتي قرار
جورج
كلوني
في وقت انتشرت فيه شائعات تؤكد وجود مشاكل في علاقته الزوجية واحتمال طلاقه، بعد ظهور أمل بمفردها في
مهرجان كان السينمائي
2025. (ارم نيوز)
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