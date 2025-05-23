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فنون ومشاهير
بالفيديو نجوى كرم تُشيد بترامب... إليكم ما قالته عنه
Lebanon 24
23-05-2025
|
06:55
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تحدثت الفنانة
نجوى كرم
عن الرئيس الأميركيّ
دونالد ترامب
، وقالت "ما بحبّ الحرب".
وعن الشعب الفلسطينيّ، قالت كرم: "تعذب هيدا الشعب، تعذبوا كتير".
وأضافت: "ليش ما منعيش فترة حلوة كلنا بالكون؟"
وعبّرت كرم عن إعجابها بخطاب
ترامب
عن السلام في العالم، وتابعت: "ما بدو الحرب". (رصد لبنان24)
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A post shared by blinx (@blinxnow)
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