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فنون ومشاهير

بالفيديو نجوى كرم تُشيد بترامب... إليكم ما قالته عنه

Lebanon 24
23-05-2025 | 06:55
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تحدثت الفنانة نجوى كرم عن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وقالت "ما بحبّ الحرب".
 
 
وعن الشعب الفلسطينيّ، قالت كرم: "تعذب هيدا الشعب، تعذبوا كتير".
 
 
وأضافت: "ليش ما منعيش فترة حلوة كلنا بالكون؟"
 
 
وعبّرت كرم عن إعجابها بخطاب ترامب عن السلام في العالم، وتابعت: "ما بدو الحرب". (رصد لبنان24)
 
 
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