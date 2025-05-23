بالفيديو نجوى كرم تُشيد بترامب... إليكم ما قالته عنه

تحدثت الفنانة عن الرئيس الأميركيّ ، وقالت "ما بحبّ الحرب".

وعن الشعب الفلسطينيّ، قالت كرم: "تعذب هيدا الشعب، تعذبوا كتير".

وأضافت: "ليش ما منعيش فترة حلوة كلنا بالكون؟"

وعبّرت كرم عن إعجابها بخطاب عن السلام في العالم، وتابعت: "ما بدو الحرب". (رصد لبنان24)