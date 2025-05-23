منى واصف غاضبة: "راحوا موتوني"

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وقالت واصف إنّها انزعجت من الشائعة، وقالت "حاجة بقا، يمكن لأني مرضانة شوي، مرشحة راحوا موتوني!". عبّرت الفنانة القديرة عن إستيائها بعد انتشار شائعة وفاتها عبر ، وأكّدت أنّها "بخير وتنعم بصحة جيدة".وقالت واصف إنّها انزعجت من الشائعة، وقالت "حاجة بقا، يمكن لأني مرضانة شوي، مرشحة راحوا موتوني!".

وذكرت أنها تلقّت سيلًا من الاتصالات من أصدقائها والمقرّبين الذين أرادوا الاطمئنان عليها، معربة عن انزعاجها من الأمر، خصوصًا أن بعض أفراد عائلتها ومنهم ابنها يعيشون خارج ، وقد يتأثرون نفسيًا بمثل هذه الأخبار الكاذبة. (اي تي بالعربي)