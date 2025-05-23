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فنون ومشاهير

منى واصف غاضبة: "راحوا موتوني"

Lebanon 24
23-05-2025 | 09:48
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عبّرت الفنانة السورية القديرة منى واصف عن إستيائها بعد انتشار شائعة وفاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكّدت أنّها "بخير وتنعم بصحة جيدة".
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وقالت واصف إنّها انزعجت من الشائعة، وقالت "حاجة بقا، يمكن لأني مرضانة شوي، مرشحة راحوا موتوني!".
 
 
وذكرت أنها تلقّت سيلًا من الاتصالات من أصدقائها والمقرّبين الذين أرادوا الاطمئنان عليها، معربة عن انزعاجها من الأمر، خصوصًا أن بعض أفراد عائلتها ومنهم ابنها يعيشون خارج سوريا، وقد يتأثرون نفسيًا بمثل هذه الأخبار الكاذبة. (اي تي بالعربي)
 
 
 
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