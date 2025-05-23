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فنون ومشاهير

بعد الانتقادات لأدائه وصوته خلال إحدى المناسبات... حسن شاكوش يوضح ويوجّه رسالة

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:00
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وجّه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش رسالة إلى متابعيه عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ردّ فيها على الانتقادات التي طالت أدائه وصوته خلال إحيائه لإحدى المناسبات.
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ونشر شاكوش مقطع فيديو من أحد الأفراح التي شارك فيها، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "حبيت أوضح حاجة بس، أنا مبحبش أطلع وأبين إني تعبان وأقول على التعب اللي في صوتي والأحبال الصوتية عندي عاملة كده في صوتي ومخلياني مش قادر أتكلم".

وتابع "بس ده كان فرح أخويا الصغير نور التوت، وكان لازم أجي على نفسي وأغني لكن مقدرتش زي ما أنتوا شايفين، عشان بس الفديوهات منتشره والناس بتتريق وده من حقكم طبعا، بس الواحد لما بيجيله دور برد عادي مبيقدرش يتكلم أصلا، وده الفيديو كمان عندي أهو".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لـ شاكوش، وهو يغني مقطع من أغنية "أنا غلطان" للمطرب بهاء سلطان، وبجواره المطرب محمود الليثي، وشهد انتقادات الجمهور لأدائه وصوته.
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