بعد الانتقادات لأدائه وصوته خلال إحدى المناسبات... حسن شاكوش يوضح ويوجّه رسالة

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وجّه مؤدي المهرجانات رسالة إلى متابعيه عبر صفحته الرسمية على " "، ردّ فيها على الانتقادات التي طالت أدائه وصوته خلال إحيائه لإحدى المناسبات.ونشر شاكوش مقطع فيديو من أحد الأفراح التي شارك فيها، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "حبيت أوضح حاجة بس، أنا مبحبش أطلع وأبين إني تعبان وأقول على التعب اللي في صوتي والأحبال الصوتية عندي عاملة كده في صوتي ومخلياني أتكلم".وتابع "بس ده كان فرح أخويا الصغير نور التوت، وكان لازم أجي على نفسي وأغني لكن مقدرتش زي ما أنتوا شايفين، عشان بس الفديوهات منتشره والناس بتتريق وده من حقكم طبعا، بس الواحد لما بيجيله دور برد عادي مبيقدرش يتكلم أصلا، وده الفيديو كمان عندي أهو".كان رواد تداولوا فيديو لـ شاكوش، وهو يغني مقطع من أغنية "أنا غلطان" للمطرب ، وبجواره المطرب ، وشهد انتقادات الجمهور لأدائه وصوته.