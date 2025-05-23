بعد حديثها عن زوجته وتأكيد زواجها 6 مرات سابقاً... فنان شهير غاضب ويهاجم "بلوغر"

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وظهر مسلم إلى جوار زوجته في سيارتهما، بعد مرور يومين على زواجهما، قائلا "بعد الفيديو ده اقفلوا على الكلام، مراتي مش وحشة ولا إنسانة بتاخد أي حاجة، دي أنضف إنسانة في العالم، وخلتني أبعد كتير عن حاجات غلط"، موجها كلامه لـ أروى "اللي انتي قولتيه عليها مش هتكلم فيه، هي متجوزتش ست مرات دي أول جوازة وفرحة ليها، لما تطلعي كلام بلاش تخوضي في أعراض حد انتي بنت، انتي غلطتي نفسك، مكانش نفسي نتحط في الحتة دي".كانت يارا زوجة مسلم هاجمت تصرفات أروى قاسم، من خلال فيديو نشرته عبر ، بسبب الفيديوهات التي نشرتها الأخيرة من حفل الزفاف، كما نفت الأولى ما تردد من أنباء عن انفصالها عن زوجها، ونشرت فيديو يجمعهما من حفل الزفاف وهي ترقص معه، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ربنا ما يحرمني منك يا أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا والناس الحقودة".