Advertisement

فنون ومشاهير

مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:05
A-
A+
Doc-P-1365068-638836540832628644.jpg
Doc-P-1365068-638836540832628644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألغي حفل غنائي للفنان السوري الشعبي محمد الشيخ في مدينة إدلب بسبب هجوم عنيف تخلله تخريب وتدمير للممتلكات من بعض المجهولين.

وكان مقرراً إقامة حفل غنائي في إحدى صالات الأعراس في "سرمدا " بريف إدلب الشمالي، إلا أن ملثمين اقتحموا الصالة لتخريب الحفل.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن أشخاصاً اقتحموا صالة "مزاج" أمس الجمعة، وقاموا بتكسير المقتنيات من مقاعد وسماعات وأجهزة صوت.

ونشر بعض الناشطين مقاطع توثق اقتحام ملثمين يحملون أسلحة خفيفة، داخل الصالة، ويقومون بتحطيم الصالة مطلقين صيحات وتكبيرات.
 
Advertisement
 
 
وقال خالد عثمان صاحب الصالة المستهدفة، في تصريح له إنه "خلال تجهيز الصالة قبيل انطلاق الحفل، دخلت مجموعة مسلحة إلى المكان ودمرت محتوياتها، مطلقة الرصاص وموجهة إهانات للموجودين".

وأضاف أنه لا يعلم سبب الاعتداء على الحفل رغم استيفائه كافة التراخيص النظامية اللازمة"، مقدراً قيمة الأضرار بنحو 10 آلاف دولار أميركي.

وظهر لاحقاً في مقطع مصور قال فيه إن "أحد الأشخاص استأجر الصالة وكان ينوي إقامة حفل يحييه الفنان محمد الشيخ".

وأضاف عثمان: "تفاجأ الجميع باقتحام مجموعة مسلحة للصالة وسط إطلاق للرصاص، وكسروا الصالة والبوفيه بالكامل".
 
 
 
إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في إدارة منطقة الدانا شمال محافظة إدلب السورية تفاصيل ما جرى مؤخرا بشأن الحفل الذي كان من المزمع إقامته للمطرب محمد الشيخ في المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن المطرب المذكور وفريقه تقدموا قبل نحو 15 يوما بطلب إقامة حفل غنائي في إحدى صالات مدينة سرمدا، إلا أن إدارة المنطقة أبلغتهم بأن هذا النمط من الحفلات لا يتماشى مع عادات وتقاليد أهالي المحافظة.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن إقامة المناسبات والأعراس في إدلب تجري بشكل طبيعي، لكن طبيعة الحفل المزمع تنظيمه لا تتناسب مع الأوضاع الراهنة، خصوصا في ظل استمرار معاناة المنطقة من تداعيات الحرب والنزوح، حيث لا تبعد الصالة سوى كيلومترات قليلة عن المخيمات.

وأضاف المصدر أن المطرب محمد الشيخ "أصر على إقامة الحفل، وقام باستئجار صالة بطريقة غير نظامية من دون علم الإدارة المحلية، ما أدى إلى توتر في المنطقة".

وفي يوم الحفل، قام عدد من أبناء المنطقة بمهاجمة الصالة وكسر بعض المعدات، قبل أن تتدخل قوى الأمن العام وتقوم بإيقاف الطرفين.(وكالات)
 
مواضيع ذات صلة
حفل في مدرسة يتحول إلى كابوس مرعب بعد اقتحام مسلحين!
lebanon 24
24/05/2025 09:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني سوري للجزيرة: قتلى وجرحى من الأمن العام في هجوم شنه مسلحون من فلول النظام السابق في ريف السويداء
lebanon 24
24/05/2025 09:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يُثير ضجة.. مُعجب يقتحم حفل فنانة لبنانية ويحضنها بشكل مُثير أمام زوجته!
lebanon 24
24/05/2025 09:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام سوري: مسلحون مجهولون يطلقون النار وسط مدينة أعزاز بريف حلب ويقتلون 4 أشخاص
lebanon 24
24/05/2025 09:29:54 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

منوعات

فيديو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
01:30 | 2025-05-24
00:00 | 2025-05-24
23:00 | 2025-05-23
16:20 | 2025-05-23
16:00 | 2025-05-23
15:52 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24