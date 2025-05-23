مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)

#سوريا_ليست_بخير#ادلب
الهجوم على حفل المغني #محمد_الشيخ في مدينة #سرمدا وتكسير المعدات.
مجموعة من الأشخاص وبنداء "الله أكبر" توقف حفل المغني في مدينة سرمدا بمناسبة "النصر"😷🤣، وتقوم بتكسير المعدات وطرد المتواجدين في المكان.
ألله يكتر هالحفلات، شماتة وفش خلق وشماته🥳
وبس pic.twitter.com/hVp2VmZKeg
— Gladiateur Éric (@GladiateurEric) May 23, 2025
#سوريا_ليست_بخير#ادلب
الهجوم على حفل المغني #محمد_الشيخ في مدينة #سرمدا وتكسير المعدات.
مجموعة من الأشخاص وبنداء "الله أكبر" توقف حفل المغني في مدينة سرمدا بمناسبة "النصر"😷🤣، وتقوم بتكسير المعدات وطرد المتواجدين في المكان.
ألله يكتر هالحفلات، شماتة وفش خلق وشماته🥳
وبس pic.twitter.com/hVp2VmZKeg
🔴 تـــــحـــــديـــــث
صاحب القاعة : الثاعة تقوم على تنظيم حفلات غنائية في إدلب من قبل سقوط النظام السوري السابق وهي مرخصة من قبل قوات الامن العام
صاحب القاعة : الامن العام اعتقل الشباب الذين قاموا بماهجمة حفلة الغناء https://t.co/0nlfYOd4op pic.twitter.com/JwU3g3JjK3
— جوكر الثورة (@Joker2977) May 23, 2025
🔴 تـــــحـــــديـــــث
صاحب القاعة : الثاعة تقوم على تنظيم حفلات غنائية في إدلب من قبل سقوط النظام السوري السابق وهي مرخصة من قبل قوات الامن العام
صاحب القاعة : الامن العام اعتقل الشباب الذين قاموا بماهجمة حفلة الغناء https://t.co/0nlfYOd4op pic.twitter.com/JwU3g3JjK3