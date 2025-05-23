مسلحون اقتحموا القاعة.. هجوم على حفل لفنان سوري في إدلب (فيديو)

ألغي حفل غنائي للفنان السوري الشعبي في مدينة إدلب بسبب هجوم عنيف تخلله تخريب وتدمير للممتلكات من بعض المجهولين.



وكان مقرراً إقامة حفل غنائي في إحدى صالات الأعراس في "سرمدا " إدلب ، إلا أن ملثمين اقتحموا الصالة لتخريب الحفل.



وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل أن أشخاصاً اقتحموا صالة "مزاج" أمس الجمعة، وقاموا بتكسير المقتنيات من مقاعد وسماعات وأجهزة صوت.



ونشر بعض الناشطين مقاطع توثق اقتحام ملثمين يحملون أسلحة خفيفة، داخل الصالة، ويقومون بتحطيم الصالة مطلقين صيحات وتكبيرات.

#سوريا_ليست_بخير#ادلب

الهجوم على حفل المغني #محمد_الشيخ في مدينة #سرمدا وتكسير المعدات.

مجموعة من الأشخاص وبنداء "الله أكبر" توقف حفل المغني في مدينة سرمدا بمناسبة "النصر"😷🤣، وتقوم بتكسير المعدات وطرد المتواجدين في المكان.



ألله يكتر هالحفلات، شماتة وفش خلق وشماته🥳

وبس pic.twitter.com/hVp2VmZKeg — Gladiateur Éric (@GladiateurEric) May 23, 2025 Advertisement

وقال صاحب الصالة المستهدفة، في تصريح له إنه "خلال تجهيز الصالة قبيل انطلاق الحفل، دخلت مجموعة مسلحة إلى المكان ودمرت محتوياتها، مطلقة الرصاص وموجهة إهانات للموجودين".



وأضاف أنه لا يعلم سبب الاعتداء على الحفل رغم استيفائه كافة التراخيص النظامية اللازمة"، مقدراً قيمة الأضرار بنحو 10 آلاف دولار أميركي.



وظهر لاحقاً في مقطع مصور قال فيه إن "أحد الأشخاص استأجر الصالة وكان ينوي إقامة حفل يحييه الفنان محمد الشيخ".



وأضاف عثمان: "تفاجأ الجميع باقتحام مجموعة مسلحة للصالة وسط إطلاق للرصاص، وكسروا الصالة والبوفيه بالكامل".

🔴 تـــــحـــــديـــــث



صاحب القاعة : الثاعة تقوم على تنظيم حفلات غنائية في إدلب من قبل سقوط النظام السوري السابق وهي مرخصة من قبل قوات الامن العام



صاحب القاعة : الامن العام اعتقل الشباب الذين قاموا بماهجمة حفلة الغناء https://t.co/0nlfYOd4op pic.twitter.com/JwU3g3JjK3 — (@Joker2977) May 23, 2025

إلى ذلك، أوضح مصدر مسؤول في الدانا إدلب تفاصيل ما جرى مؤخرا بشأن الحفل الذي كان من المزمع إقامته للمطرب محمد الشيخ في المنطقة.



وبحسب المصدر، فإن المطرب المذكور وفريقه تقدموا قبل نحو 15 يوما بطلب إقامة حفل غنائي في إحدى صالات مدينة سرمدا، إلا أن إدارة المنطقة أبلغتهم بأن هذا النمط من الحفلات لا يتماشى مع عادات وتقاليد أهالي المحافظة.



وأشار في الوقت ذاته إلى أن إقامة المناسبات والأعراس في إدلب تجري بشكل طبيعي، لكن طبيعة الحفل المزمع تنظيمه لا تتناسب مع الأوضاع الراهنة، خصوصا في ظل استمرار معاناة المنطقة من تداعيات الحرب والنزوح، حيث لا تبعد الصالة سوى كيلومترات قليلة عن المخيمات.



وأضاف المصدر أن المطرب محمد الشيخ "أصر على إقامة الحفل، وقام باستئجار صالة بطريقة غير نظامية من دون علم ، ما أدى إلى توتر في المنطقة".



وفي يوم الحفل، قام عدد من أبناء المنطقة بمهاجمة الصالة وكسر بعض المعدات، قبل أن تتدخل قوى وتقوم بإيقاف الطرفين.(وكالات)