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فنون ومشاهير

بعد سنوات من الغياب.. باسم ياخور يعود إلى سوريا في زيارة مُفاجئة (صور)

Lebanon 24
24-05-2025 | 00:00
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عاد الفنان السوري باسم ياخور إلى دمشق بعد سنوات من الغياب، في زيارة مفاجئة أثارت اهتمام جمهوره ومحبي الدراما السورية.
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة له خلال لقاء جمعه بعدد من الفنانين وصنّاع الدراما في أحد مطاعم العاصمة.
 
 
 
وذكرت تقارير إعلامية أن عودة ياخور جرت عبر مطار دمشق الدولي، بعد تنسيق تمّ بينه وبين عدد من أعضاء لجنة صناعة الدراما.

وظهر في الصور إلى جانب ياخور كل من الفنان طارق مرعشلي، والفنان ليث المفتي، وآخرين.
 
 
 
والزيارة التي جاءت بعد انقطاع طويل أثارت تساؤلات المتابعين حول ما إذا كانت مجرد زيارة قصيرة، أم تمهيدًا لعودة دائمة إلى الساحة الفنية من داخل .

يُذكر أن باسم ياخور شارك في الموسم الرمضاني الماضي بعدة أعمال درامية بارزة، كان أبرزها مسلسل "ألبوم 2". (إرم نيوز)
 
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