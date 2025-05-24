بعد سنوات من الغياب.. باسم ياخور يعود إلى سوريا في زيارة مُفاجئة (صور)

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وتداول رواد صوراً حديثة له خلال لقاء جمعه بعدد من الفنانين وصنّاع الدراما في أحد مطاعم العاصمة. عاد الفنان السوري إلى من الغياب، في زيارة مفاجئة أثارت اهتمام جمهوره ومحبي الدراما .وتداول رواد صوراً حديثة له خلال لقاء جمعه بعدد من الفنانين وصنّاع الدراما في أحد مطاعم العاصمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن عودة ياخور جرت عبر ، بعد تنسيق تمّ بينه وبين عدد من أعضاء لجنة صناعة الدراما.



وظهر في الصور إلى جانب ياخور كل من الفنان ، والفنان ، وآخرين.

والزيارة التي جاءت بعد انقطاع طويل أثارت تساؤلات المتابعين حول ما إذا كانت مجرد زيارة قصيرة، أم تمهيدًا لعودة دائمة إلى الساحة الفنية من داخل .



يُذكر أن باسم ياخور شارك في الموسم الرمضاني الماضي بعدة أعمال درامية بارزة، كان أبرزها مسلسل "ألبوم 2". (إرم نيوز)