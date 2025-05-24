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فنون ومشاهير

بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)

Lebanon 24
24-05-2025 | 01:30
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روت الممثلة السورية هبة نور طفولتها الصعبة التي عاشتها في غياب والدها، وكيف أجبرها الواقع على النضوج المبكر.
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كما كشفت هبة لدى ظهورها في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر منصة "المشهد" عن تفاصيل زواجها في سن صغيرة، الذي لم يدم طويلًا، لكنه ترك بصماته العميقة في شخصيتها ومسارها الحياتي.

واعترفت هبة بأن الأزمة التي مرّت بها مؤخرا بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة كانت من أصعب مراحل حياتها، لكنها ساعدتها على إعادة اكتشاف ذاتها.

وقالت: "أصعب لحظة هي لما ما عاد عرفت حالي… بس اليوم، أنا أقوى من قبل، ويمكن لأول مرة بعرف قيمتي الحقيقية". 

وأضافت: " أنا انكسرت ورجعت وما بعتذر من حدا انا بعتذر من هبة، حسيت وقتها انو انا بدي موت او لازم موت، واول مرة بحياتي بحس اني خجلانة وأنا عايشة اليوم لأرضي نفسي". 

وعبّرت هبة عن امتنانها العميق للدعم الكبير الذي تلقّته من عدد كبير من الفنانين والفنانات، الذين وقفوا إلى جانبها في أزمتها، ووصفت هذا التضامن بأنه "بلسم خفّف من وطأة الجرح".

وتطرقت هبة خلال المقابلة إلى محطات مؤثرة من حياتها الشخصية، حيث تحدثت عن زواجها المبكر في سن صغيرة، والذي استمر لمدة 4 سنوات فقط، وترك أثراً كبيراً في مسار حياتها.

كما كشفت عن علاقتها المعقدة بوالدها الذي تركها وهي لا تزال طفلة، قائلة: كبرت بلا أب، وهذا الشيء خلاني أعتمد على نفسي بسرعة… وأفهم الحياة من بابها الصعب.(فوشيا)
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