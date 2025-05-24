صدور حكم بسجن بطل "حريم السلطان" التركي الشهير.. هذه تهمته

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صدر حكم قضائي بحق الممثل خالد أرغنتش، بطل مسلسل " "، يقضي بسجنه لمدة عام وعشرة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بالإدلاء بشهادة زور.وعلى الرغم من صدور الحكم فقد تقرر تأجيل النطق النهائي به في الوقت الحالي.وجاء هذا الحكم بسبب شهادة قدمها أرغنتش، إلى جانب الممثل رضا كوجا ، لصالح مديرة أعمالهما السابقة عائشة باريم، المتهمة بالمساعدة في محاولة للإطاحة بالحكومة خلال احتجاجات "منتزه غيزي" التي اندلعت في إسطنبول عام 2013.وكانت أعدت في مذكرة ادعاء بحق الفنانين خالد أرغنتش ورضا كوجا أوغلو، طالبت فيها بسجنهما لمدة تتراوح بين 4 أشهر إلى عام، بتهمة "شهادة ".وأوضحت مذكرة الادعاء أن الممثلين أدليا بشهادات كاذبة لصالح مديرة أعمالهما، عائشة باريم، المتهمة بـ"المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة" خلال احتجاجات منتزه غيزي التي اندلعت في إسطنبول عام 2013، مما استوفى شروط جريمة "شهادة الزور" حسب ما جاء في نص المذكرة. (المصري اليوم)