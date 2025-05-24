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فنون ومشاهير

صدور حكم بسجن بطل "حريم السلطان" التركي الشهير.. هذه تهمته

Lebanon 24
24-05-2025 | 02:30
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صدر حكم قضائي بحق الممثل التركي خالد أرغنتش، بطل مسلسل "حريم السلطان"، يقضي بسجنه لمدة عام وعشرة أشهر، وذلك على خلفية اتهامه بالإدلاء بشهادة زور.
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وعلى الرغم من صدور الحكم فقد تقرر تأجيل النطق النهائي به في الوقت الحالي.

وجاء هذا الحكم بسبب شهادة قدمها أرغنتش، إلى جانب الممثل رضا كوجا أوغلو، لصالح مديرة أعمالهما السابقة عائشة باريم، المتهمة بالمساعدة في محاولة للإطاحة بالحكومة خلال احتجاجات "منتزه غيزي" التي اندلعت في إسطنبول عام 2013.

وكانت أعدت النيابة العامة في تركيا مذكرة ادعاء بحق الفنانين خالد أرغنتش ورضا كوجا أوغلو، طالبت فيها بسجنهما لمدة تتراوح بين 4 أشهر إلى عام، بتهمة "شهادة الزور".

وأوضحت مذكرة الادعاء أن الممثلين أدليا بشهادات كاذبة لصالح مديرة أعمالهما، عائشة باريم، المتهمة بـ"المساعدة في محاولة الإطاحة بالحكومة" خلال احتجاجات منتزه غيزي التي اندلعت في إسطنبول عام 2013، مما استوفى شروط جريمة "شهادة الزور" حسب ما جاء في نص المذكرة. (المصري اليوم)
 
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