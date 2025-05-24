بسبب المعجبات.. إعلامي لبناني شهير يكشف: مرتي دفعت الثمن! (فيديو)

حلّ الإعلامي ضيفا على برنامج "كيد النساء" مع عبر شاشة LTV.



وروى ان زوحته تعرضت لمضايقات بعدما حقق شهرة كبيرة في العالم العربي، وقال ان نساء عربيات كن يتصلن بها لمضايقتها وحقدن عليها لأنها زوجتي، مشيرا إلى انها وضعت بمواقف محرجة.



وقال قرداحي: "لا أنكر نعمة النجومية لكني لا أتفاخر بها"، مشيرا إلى انه لا يحب الحديث عن حياته الخاصة .

يُشار إلى ان قرداحي حقق نجومية واسعة خلال تقديمه برنامج المسابقات "من سيربح المليون".